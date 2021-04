El reciente anuncio de la Consejería de Fomento de que restablecerá la normalidad en todas las líneas de autobús a partir del próximo viernes 30 de abril, entre ellas las 14 líneas de pedanías del municipio de Murcia, no frenó ayer las movilizaciones de los vecinos de la Costera Sur. Algunos residentes de estas pedanías, más de un centenar, se movilizaron por la recuperación de la frecuencia horaria de los autobuses y por la protección laboral de los trabajadores de la concesionaria LAT. La protesta, convocada por la Plataforma en Defensa del Transporte Público, cristalizó en dos marchas desde Los Garres y Santo Ángel que confluyeron en el parque de la Rosaleda en Algezares.

«Ese anuncio de la Comunidad también se hizo en junio de 2020», señaló ayer la portavoz de la plataforma, Liliana Mellado, que explicó que «un año después, la situación sigue exactamente igual; las pedanías seguimos abandonadas, los vecinos sin autobuses y los trabajadores de LAT siguen en ERTE por lo que nosotros seguiremos trabajando desde la plataforma hasta que tengamos un transporte digno en el municipio; más que promesas, a mí lo que me gustan son los hechos, hasta que no vea que hay un autobús y que me puedo ir a la Arrixaca sin tener que tardar tres horas no pararemos». En cualquier caso, Mellado indicó que, de ejecutarse este anuncio, «volveríamos al escenario anterior al estado de alarma que ya era una situación precaria en el transporte». Liliana es una usuaria del transporte público y vecina de Rincón de Seca que sufre personalmente la falta de autobuses los fines de semana y los festivos. Además, sostuvo que se han alargado los intervalos de las expediciones: «Antes era una hora y ahora son 70 minutos; lo que teníamos antes del estado de alarma no era precisamente un transporte de calidad», lamentó.

Otro de los portavoces, Francisco Ruipérez, detalló que quieren, en todo caso, volver a los servicios que existían antes de 2012, momento en el que se redujeron los servicios. «Los estudiantes de institutos, de la Escuela de Idiomas, de escuelas superiores estaban equiparados a los universitarios, pero en 2012 dejó de ser así, y un muchacho que vive aquí, pero estudia Arte en el Saavedra Fajardo le sale el transporte caro y con muy malas combinaciones, los festivos pasan cada dos horas y eso no se ajusta a las necesidades de nadie», aseguró Ruipérez. La movilización no sólo se centra en el «derecho a la movilidad», sino en esos otros derechos que dependen del anterior como el derecho al trabajo, a la educación, a la sanidad o al ocio... «Algo que afecta al 61,8 por ciento de la población del municipio», aseguraron.

Reunión hoy en el Ayuntamiento de Murcia

La concejal de Movilidad Sostenible en Murcia, Carmen Fructuoso, mantendrá hoy una reunión con la Plataforma en Defensa del Transporte Público con el fin de «conocer de primera mano sus inquietudes y sugerencias porque tenemos un objetivo común que es mejorar el transporte público, sobre todo el que conecta las pedanías con el casco urbano».

Por su parte, el PP cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez por faltar a su promesa de inyectar en marzo una línea de ayudas de 400 millones para que los ayuntamientos paliaran los efectos de la pandemia en el transporte.