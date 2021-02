Servicios sanitarios han trasladado al hospital Reina Sofía, en Murcia, a una mujer de 49 años que ha sufrido una caída después de que le tiraran del bolso para robarle, informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El suceso ha tenido lugar este jueves por la tarde en la calle Navegante Macías del Poyo, en la zona de La Flota, cuando una persona ha tirado del bolso de la víctima para robarlo, provocando la caída de esta. El asaltante ha huido hacia el jardín de Las Tres Copas.

El Coordinador Médico de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 ha movilizado dos ambulancias, una del Servicio de Urgencias --cuyos sanitarios han atenido 'in situ' a la afectada-- y una no asistencial. La mujer ha sido trasladada al hospital Reina Sofía con heridas que no revestían gravedad.