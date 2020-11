Un 'carro de fe' para los más necesitados gracias a la cofradía capuchina

Tras el éxito de la pasada campaña de Navidad y más motivados aún por la ayuda que necesitan muchas familias en tiempos de pandemia por la covid-19, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe de Murcia realizará el domingo 13 de diciembre de 11 a 13 horas en la puerta de los despachos parroquiales una recogida solidaria de alimentos para los más necesitados y que será destinada a Cáritas Parroquial.

Se aceptará todo tipo de alimentos no perecederos como: legumbres, leche, tomate frito, azúcar€ incluso productos navideños como turrón, mazapanes, etc...

Además, este año, con motivo de la pandemia, la hermandad capuchina ha habilitado para todos aquellos que no puedan acercarse o les resulte más cómodo, el 'carro virtual', pudiendo hacer una aportación mínima de 5€ y desde la Cofradía lo invertirán íntegramente en comprar los alimentos para que no tengan que desplazarse en caso de no poder hacerlo por confinamiento u otros motivos.

El plazo de colaboración online es hasta el 10 de diciembre y puede realizarse en su cuenta de Banco Sabadell ES51 0081 1016 1400 0198 9004 o desde su TPV Virtual seleccionado el importe en https://www.cofradiafe.es/carro-de-fe/