El PSOE de Alcantarilla denuncia el completo abandono del carril bici desarrollado con el proyecto Life City Adapt 3, señalando descuidado total que presenta la vegetación, a la que le falta agua, como denuncian los vecinos de la zona. Además, las enredaderas instaladas en los diferentes postes suponen un peligro para ciclistas o viandantes que recorren el tramo todos los días para ir y volver al IES Alcántara.

Para el concejal del Grupo Municipal Socialista, Pedro Manuel Toledo, “el abandono llega a tal punto que es necesario desviarse del camino teórico para seguir avanzando, ya que las plantas están descuidadas y llenas de pinchas”.

Los vecinos, además, lamentan que han llamado al Ayuntamiento y que, aunque desde el mismo se han personado en el lugar, no han solucionado nada, de manera que han sido los propios vecinos quienes han comprado plantas, como margaritas, y las han plantado, cuidado y mantenido por amor a su barrio.

Es por ello que el grupo socialista ha registrado una instancia para pedir al Equipo de Gobierno del PP que solucione este problema y atienda las peticiones de estos vecinos, que velan por la seguridad de las personas para que no se dañen.

“Es necesario que se pongan manos a la obra y que adecúen y, sobre todo, retiren las plantas que llevan pinchas y puedan causar algún problema. No entendemos por qué se decidió poner ese tipo de planta, pero lo que menos entendemos es que el Equipo de Gobierno no se haya molestado en visitar la zona y no sea capaz de escuchar a los vecinos, reconocer un problema y solucionarlo. Se trata de un poco de sentido común”, afirma Toledo.