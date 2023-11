El programa de actividades Navidad en Molina de Segura 2023 "está lleno de actividades de todo tipo que han sido concebidas con el objetivo de conseguir que sean unas fiestas para todos los molinenses, unas fiestas llenas de esperanza, ilusión, solidaridad y ganas de compartir. La tradición, los oficios religiosos, los actos culturales y de ocio, los encuentros musicales y las propuestas deportivas conforman una oferta completa y variada que nos garantiza alcanzar la meta propuesta". Así lo definió el alcalde del municipio, José Ángel Alfonso, durante su presentación el pasado miércoles.

El edil de Fiestas Locales, Juan de Dios García, indicó que "las calles de nuestro casco urbano, urbanizaciones y pedanías se transformarán estos días en mágicos escenarios llenos de luz, alegría, y brillantes colores, creándose con ello una atmósfera acogedora y reconfortante".

Las concejalías de Comercio, Turismo, Artesanía y Familia participan también en la organización de las fiestas navideñas, "cuidando siempre nuestras tradiciones, historia y dinamizando nuestro tejido comercial con diversas actividades y programas", explica la edil Escarlet Piñero. "Estas actividades incluyen desde la celebración de una edición especial Navidad de la VI Feria de las Tradiciones, eventos de baile, mercados navideños, con puestos de artesanía y productos alimenticios, así como la gran celebración del Roscón de Reyes que, contará este año con la participación del Cartero Real, para que los niños puedan dejar las cartas a los Reyes Magos", adelantó.

La edil de Cultura y Educación, María Hernández, ha destacado que "la música, de nuevo, tiene un papel protagonista en estas fiestas. Por eso, me gustaría reiterar mi agradecimiento a las agrupaciones musicales de Molina de Segura, como la Banda Municipal de Música, la Coral Hims Mola, la Orquesta de Cuerda Hims Mola, la Coral Kodály, el coro masculino Ochote y, por supuesto, el Conservatorio de Música Maestro Jaime López. Y no podría, como concejala de Educación, olvidar mencionar a todos esos profesores y maestros, especialistas o no de música, que durante estos días preparan con sus alumnos recitales de Navidad en sus centros".

El concejal de Deporte y Salud, Carlos Perelló, ha presentado "las emocionantes iniciativas que brindarán un toque deportivo único a estas celebraciones. Un programa lleno de eventos vibrantes y experiencias deportivas que, sin duda, agregarán un espíritu aún más especial a esta época del año. Tenemos desde competiciones festivas hasta eventos participativos y estamos emocionados de destacar cómo el deporte se une con la magia de la Navidad".

Y el concejal de Participación Ciudadana, Antonio Martínez, resaltó que "en estas fechas llenas de magia y color, no puede faltar la participación activa de todos los vecinos; por eso, se han organizado actividades pensando en todas las edades, desde niños hasta mayores, con todo tipo de actos, desde conciertos de piano a cuenta cuentos, pasando por música navideña tradicional, e incluso con una campaña y concurso fotográfico sobre mascotas y limpieza vial. Además, velaremos por la seguridad de todos los vecinos con los servicios de apoyo de Protección Civil y de Policía Local, donde estará presente el GEIR, para reforzar la tranquilidad de todos y que podamos disfrutar en familia de estas fechas tan señaladas".

Programa completo de la Navidad en Molina de Segura

VIERNES 1 DE DICIEMBRE

• 09.00 horas: Tiro con arco DEE La Purísima. CEIP La Purísima. Organiza: Club de Tiro con arco Thader.

• 10.00 horas: Mini olimpiada inclusiva. Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza: FEDEMIPS

• 20.00 horas: La Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones. Barrio El Castillo. Actuación de José Candel. Auditorio Virginia Martínez Fernández, MUDEM.

• 20.30 horas: El Lago de los Cisnes y Cascanueces, de Ikigai Dúo. Teatro Villa de Molina. Precio: 20 euros. Venta anticipada en www.bacantix.com

SÁBADO 2 DE DICIEMBRE

• 08.00 horas: Selección autonómica Hockey femenina y masculina. Pabellón Serrerías. Organiza: Club Molina Parthers.

• 17.00 a 21.00 horas: La calle es Salsa. Paseo Rosales. Organiza: Concejalía de Comercio. Colabora: Asociación La Calle es Salsa.

• 17.30 y 19.30 horas: Viento del Este. Tributo a Mary Poppins. Teatro Villa de Molina. Precio: 15 euros. Venta exclusiva en www.entradas360.com.

• 18.00 horas: La Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones. Urbanizacióin Agridulce II. Actuación de la Coral Hims Mola, con Música Navideña. Centro Social.

• 19.30 horas: Actuación de la Banda Municipal de Música de Molina de Segura para la realización del espectáculo piromusical Bienvenida a la Navidad, un espectáculo de luz, sonido y efectos especiales que se realizará en la fachada del Ayuntamiento. Plaza de España. Una vez finalizado, se procederá al encendido de las luces de Navidad.

DOMINGO 3 DE DICIEMBRE

• 09.00 horas: IX Intercambio de Ilusiones-Bomberos CEIS. Parque de Bomberos Molina de Segura. Organiza CEIS Murcia.

• 11.30 horas: Taller de tarjetas de navidad. Museos Visítanos! Museo Horno del Concejo. Teselas, goma eva, recortes de tela y papel de colores nos ayudarán a diseñar coquetas piezas para felicitar la Navidad.

• 19.00 horas: La Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones. Barrio Santa Bárbara. Actuación del grupo Cruz de Mayo de la Casa de Andalucía en Molina de Segura. Iglesia San Vicente Mártir.

SÁBADO 9 DE DICIEMBRE

• 17.00 horas: La Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones. Romeral Campo. Actuación de la Cuadrilla El Soto de los Álamos, con Donde hay música hay alegría. Centro Social.

DOMINGO 10 DE DICIEMBRE

• 11.30 horas: Bendición del Belén de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

• 11.30 horas: Taller de decoración navideña. Museos Visítanos! Museo Etnográfico Carlos Soriano. Con telas, cartón, material reciclado y barro, diseñaremos coquetos objetos y bellos artilugios decorativos.

• 16.30 horas: Ruta 1ª de belenes: visita al belén de Chicanete, con salida desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE

• 18.00 horas: La Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones. Barrio Sagrado Corazón. Actuación Historias de animales, de Tirurí Tirulé. Centro Social.

JUEVES 14 DE DICIEMBRE

• 20.00 horas: Entrega XX Premio Setenil al Mejor Libro de Relatos Publicado en España. Ganador: Alejandro Morellón por El peor escenario posible. Sala Torre Nonagonal del MUDEM.

VIERNES 15 AL DOMINGO 17 DE DICIEMBRE

• VI FERIA DE LAS TRADICIONES DE MOLINA DE SEGURA, dedicada a la huerta y su gastronomía. Edición especial de Navidad. En Barrio del Castillo. Horario: de 10.00 a 21.00 horas. Organiza Concejalía de Artesanía.

VIERNES 15 DE DICIEMBRE

• 10.00 horas: Tradicional reparto de flores de Pascua. Plaza de España.

• 12.00 horas: La Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones. El Romeral - El Pino. Actuación de la Cuadrilla El Soto de los Álamos, con Donde hay música hay alegría. Recinto Fiestas.

• 10.00 a 13.00 horas: Escolares en la feria. Charlas, juegos, talleres, demostraciones artesanales, exposiciones... Feria de las Tradiciones

• 16.00 a 21.00 horas: Curso, rally y concurso fotográfico, recetas con historia, talleres, degustaciones, la seda, el esparto, la miel, cuentacuentos, bailes, exposiciones, tascas, espectáculo medieval. Feria de las Tradiciones.

• Y… el Cartero Real visita la Feria de las Tradiciones.

• 17.30 horas: Visita guiada gratuita Molina, tradiciones en Navidad. Salida desde Plaza de la Iglesia. Incluye visita a la Feria de las Tradiciones y finaliza con sorpresa en el Centro Los Postigos. Imprescindible inscripción previa. Más información en Concejalía de Turismo.

• 19.30 horas: La Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones. Barrio San Antonio. Actuación de la Casa de Andalucía, con Zambombá Flamenca. Centro social.

• 20.00 horas: La Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones. Barrio San Roque. Actuación de El Moreno, con recital panocho. Centro social.

• 20.30 horas: Concierto Víspera de la Navidad. Banda Municipal de Música de Molina de Segura. Teatro Villa de Molina. Precio: 9 euros

SÁBADO 16 DE DICIEMBRE

• 08.00 horas: Exhibición Navidad del Club Molinense Gimnasia Rítmica. Pabellón Serrerías. Organiza: A. Molinense.

• 10.00 a 14.00 horas: Bolillos, pleita y ensogado de sillas, talleres infantiles, ponencias, showcooking, con el prestigioso cocinero Tomás Écija, masterclass de coctelería a cargo de Libé Unique Cocktails, danza, pasacalles musicales, talleres, la miel y las abejas, corte de jamón con degustación. Feria de las Tradiciones.

• 16.00 a 21.00 horas: La seda, presentación del libro El viaje del Gusano Susano, de Paco López Mengual, desfiles folclóricos, degustaciones, talleres, visita a la exposición Molina, Cuna de la conserva vegetal, con el investigador Santiago Pastor, Garay Arnaldos en la feria, acto de homenaje huertanos de la localidad, exhibición de pintura al aire libre con el laureado artista molinense Francisco Rodríguez, bailes, talleres, espectáculo huertano, con la participación del Grupo de Coros y Danzas de Molina, Asociación Regional Francisco Salzillo, el Bando Panocho de Antonio El Moreno y la Cuadrilla El Soto de los Álamos. Feria de las Tradiciones

• 17.00 horas: La Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones. Urbanización Los Conejos I. Actuación Historias de Animales, de Tirulí Tirulé. Centro Social.

• 19.00 horas: La Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones. Barrio Santa Rita. Actuación de la Coral Hims Mola, con Música Navideña. Centro social.

• 19.30 horas. La Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones. Urbanización Los Conejos I. Actuación de la Cuadrilla El Soto de los Álamos, con Donde hay música hay alegría. Centro social.

• 20.00 horas: Certamen Coral Villancicos de Molina. Coral Kodály. Teatro Villa de Molina. Precio: 3 euros.

• 18.00 horas: Bendición del Belén Municipal, concierto del Coro infantil Hims Mola y llevada del Niño Jesús. MUDEM.

• 20.30 horas: Exposición Belenistas Lux Mundi, Franciscus. 800 años de belenismo. Pregón de Navidad por parte de Marián López Fernández. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Horarios y dentros:

◦ Centro Los Postigos: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 17.30 a 19.30 h; y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

◦ Templo: lunes, de 17.00 a 19.30 h.; de martes a sábados, de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.30 h.; y domingos y festivos, de 17.00 a 19.30 horas. La visita al templo está condicionada por las celebraciones litúrgicas y los posibles entierros.

◦ MUDEM. Exposición del belén a cargo del belenista Francisco Cánovas Zamora, en la Sala de Exposiciones del MUDEM: de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas; sábados y domingos, de 11.00 a 13.30 horas; y de martes a sábados, de 17.30 a 20.00 horas.

DOMINGO 17 DE DICIEMBRE

• 09.00 horas: Exhibición Navidad Gimnasia Ritmica. Pabellón Serrerías. Organiza Club Ritmica Gaia.

• 09.00 horas: Navijudo 2023. Pabellón Kike Boned. Organiza: Judo Shizen-Tai.

• 12.00 horas: La Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones. La Ribera de Molina. Actuación de la Coral Hims Mola, con Música Navideña. Centro social.

• 10.00 a 14.00 horas: Los vehículos clásicos inundan la Feria de las Tradiciones, charla-degustación de alimentación saludable con frutas y verduras de la huerta, desayuno vecinal, entrega de premios concurso de fotografía, talleres, Colabora con Jasper en una Molina más limpia, bailes, Historias del Infante Juan Manuel, con Paco Mengual, cocina tradicional huertana, etc.

• 11.30 horas: Taller de dulces por navidad. Museos Visítanos! Museo Horno del Concejo. Harina, huevos, miel o chocolate serán los ingredientes para elaborar deliciosos y sabrosos dulces.

• 12.00 horas: III Gala de Magia de Molina de Segura. Teatro Villa de Molina. Precio: 10 euros. Venta anticipada en www.bacantix.com.

• 15.00 horas: La Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones. Huerta. Actuación En tono de magia, de José Bronte. Recinto Fiestas.

• 16.00 a 21.00 horas: exposición de trabajos del III Concurso de fotografía de la Feria de las Tradiciones, talleres infantiles, degustaciones, bailes, pasacalles, la Cuadrilla Alegría Huertana de Molina, tascas, dulces, y la Feria cierra sus puertas.

• 16.30 horas: Ruta 2ª de belenes y bendición de los belenes de las cofradías. Organiza el Cabildo Superior de Cofradías de Molina de Segura. Salida desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.

LUNES 18 AL DOMINGO 24 DE DICIEMBRE

• Mercadillo Navideño. Plaza de España. De 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Organiza: Concejalía de Artesanía. Colabora: Asociación de Amigos del Zoco del Guadalabiad de Molina de Segura. Un completo mercadillo con gran variedad de artículos ideales para sorprender a nuestros seres queridos con las siguientes actividades :

◦ Lunes 18, a las 17.00 horas: actuación de baile a cargo de Flow Estudio de Rosalía y Laura.

◦ Martes 19, a las 17.00 horas: actuación de baile a cargo de la academia Danza Fusión, de Virginia Rabadán.

◦ Miércoles 20, a las 17.00 horas: actuación de baile a cargo de la Academia de Danza Noelia Illán.

◦ Viernes 22, a las 17.30 horas, actuación de baile a cargo de la Academia de Danza Isabel Abenza, y, a las 18.00 horas, actuación de la Cuadrilla Alegría de la Huerta de Molina.

◦ Sábado 23, a las 17.00 horas: actuación de baile a cargo de la Academia de Danza Lola Cerón.

MARTES 19 DE DICIEMBRE

• 17.30 horas: Belén Viviente y concierto por el coro de niños. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE

• 18.00 horas: La Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones. Barrio Sagrado Corazón. Actuación de Colectivo Autopía Una de piratas. Centro social.

22 Y 23 DE DICIEMBRE

• 17.00 horas: Pasacalles de bienvenida a Papá Noel. Paseo Rosales. Participación de las academias de baile Lola Cerón, Isabel Abenza, Noelia Illán, Virgina Rabadán, Flow Estudio, Bárbara y Yolanda.

• 18.00 a 20.00 horas: CASITA DE PAPÁ NOEL. Plaza de España. Ven a traer tu carta.

VIERNES 22 DE DICIEMBRE

• 18.00 horas: La Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones. Barrio San José – Los Ángeles. Actuación de la Cuadrilla El Soto de los Álamos, con Donde hay música hay alegría. Centro social.

• 18.00 horas: La Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones. El Romeral – El Pino. El Retén Literario (Victoriano) con relatos literarios. Recinto de fiestas.

• 19.30 horas: La Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones. Barrio San Antonio. Actuación de la Coral Hims Mola, con Música Navideña. Centro social.

• 20.30 horas: Concierto de Navidad, a cargo de la Orquesta de Cámara de Molina de Segura. Teatro Villa de Molina. Precio: 9 euros .

• 20.30 horas: Cuento de Navidad La Pastora, de José Antonio Navas, a cargo del Grupo de Teatro de San Javier. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

SÁBADO 23 DE DICIEMBRE

• 09.00 horas: Torneo Futsal Interparroquial. Pabellones Mercedes Merino y Consuelo Campoy de la Ciudad Deportiva El Romeral.

• 12.00 horas: Carracachá tradicional Baile de pujas. Plaza de España.

• 20.30 horas: Concierto de Navidad de la Coral Hims Mola. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

DOMINGO 24 DE DICIEMBRE

• 15.00 horas (hora no confirmada): animación con charanga del tardeo por las calles de Molina de Segura.

LUNES 25 DICIEMBRE

• 12.00 horas: Misa pastorela. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

26 DE DICIEMBRE A 5 DE ENERO

• 08.00 horas: Multideporte. Ciudad Deportiva El Romeral.

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE

• 09.30 horas: Torneo Navideño 3x3 Baloncesto Molina. Pabellones Mercedes Merino y Consuelo Campoy de la Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza: Club Baloncesto Molina.

VIERNES 29 DE DICIEMBRE

• 11.00 horas: Taller para niños de belenes recortables en el MUDEM (aforo 30 niños y tienen que llevar sus propias tijeras).

• 16.00 horas: Torneo Navidad Categoría Benjamín. C.F. San José – Los Ángeles. Organiza: C.F. San José – Los Ángeles.

• 17.00 horas: La Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones. Barrio San José – Los Ángeles. Actuación del Colectivo Autopía, Ponte en mi lugar. CEIP Maestro Francisco Martínez Bernal.

• 19.00 horas: El Villano de la Navidad. Teatro Villa de Molina. Precio: 12 euros. Venta anticipada en www.bacantix.com .

SÁBADO 30 DE DICIEMBRE

• 09.00 horas: Torneo Navidad Categoría Alevín C.F. San José – Los Ángeles. Organiza: C.F. San José – Los Ángeles.

• 17.30 horas: Maléfica, la historia de Aurora. Teatro Villa de Molina. Precio: 12 euros. Venta exclusiva en www.entradas360.com.

DOMINGO 31 DE DICIEMBRE

• 10.00 horas: San Silvestre Molina de Segura.

• 15.00 horas (hora no confirmada): animación con charanga el tardeo por la calles de Molina de Segura.

• 17.00 horas: Precampanadas Despedida al año viejo, con las actuaciones de La década de tú vida, con un concierto familiar con cantajuegos y muñecos de animación, y Granujas de medio pelo, con temas con toques rock para todos los públicos.

LUNES 1 DE ENERO

• 18.00 horas: Misa Pastorela. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

MARTES 2 DE ENERO

• 17.00 horas: Photocall Burbuja gigante. Plaza de España.

• 18.00 horas: 3 Pequeños Magos, el musical. Increíble aventura llena de hechizos, amistad y valentía. Te lo vás a perder?… Plaza de España.

MIÉRCOLES 3 DE ENERO

• 20.00 horas: Gran Concierto de Año Nuevo, a cargo de la Orquesta de Jóvenes Ciudad de Murcia. Teatro Villa de Molina. Precio: 9 euros.

JUEVES 4 DE ENERO

• 16.30 horas: Gran Roscón de Reyes. Paseo Rosales. Organiza la Concejalía de Comercio. Colabora la asociación de comerciantes de Molina de Segura, COM-PRO.

• 19.30 horas: Espectáculo Brindis Musical Año Nuevo. Grandes voces de la lírica se unen para dar la bienvenida al nuevo año. Plaza de España.

VIERNES 5 DE ENERO

• 12.00 horas: actuación musical infantil Disney Concierto. Las mejoras películas infantiles. Plaza de España.

• 12.00 horas: Misa pastorela. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

• 17.00 horas: Tradicional Cabalgata de Reyes. A su finalización, recepción en Plaza de España de SS MM los Reyes Magos, donde los más peques les darán sus cartas de navidad. Recorrido: salida desde Calle Sancho Panza, Calle Mayor, fuente Calle Mayor esquina Calle San Juan, Avenida de Madrid y término en Avenida de Madrid.

SÁBADO 6 DE ENERO

• 12.00 horas: Misa pastorela. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.