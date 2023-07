«¿Qué es exactamente lo que les molesta de la palabra ‘igualdad’?», preguntó este lunes la concejala socialista Carolina Martínez a los ediles populares y de Vox en el Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura. Su grupo municipal presentó una moción para recuperar la Concejalía de Igualdad después de que el actual equipo de Gobierno local, formado por el PP y Vox, decidiera cambiar su nomenclatura y dejarla como Concejalía de Familia.

«La violencia de género es estructural y necesita de medidas especializadas para ser erradicada», defendió la edil. El PSOE animó el día anterior en sus redes sociales a que la gente acudiera al pleno vistiendo prendas violetas y así sucedió. Varias decenas de vecinos llegaron con pañuelos morados al Consistorio y se mostraron muy participativos durante el transcurso de la sesión plenaria, especialmente durante esta moción, que fue rechazada por la mayoría de derechas.

Durante el turno de palabra de la concejala de Familia, Escarlet Marielén Piñero, de Vox, varias personas allí presentes alzaron la voz y el alcalde, José Ángel Alfonso, llegó a pedir a los agentes de la Policía Local que identificasen a una señora por haber interrumpido a la edil. Fue entonces cuando, tras hablar con ella durante unos segundos, la cogieron por la fuerza para sacarla del pleno, provocando la protesta generalizada del público.

"La violencia de género necesita de medidas especializadas para ser erradicada" Carolina Martínez - Concejala PSOE

Alfonso se dirigió a los agentes para indicarles que no había pedido que levantaran a esa mujer de su asiento (aunque la identificación conlleva desalojo) y finalmente acabó decretando un receso del Pleno para poder hablar con los portavoces de los grupos municipales e intentar calmar los ánimos.

"No me muevo de aquí"

«No sé por qué me han llamado la atención a mí cuando éramos todos los presentes los que estábamos gritando ‘Igualdad’», comenta Maruja Vera, la mujer de 74 años que fue señalada por el alcalde. En declaraciones a La Opinión, lamenta el tono provocativo que tuvo la concejala de Vox: «Habló con muy poco respeto y por eso recibió la abucheó todo el público».

De repente, se vio rodeada por hasta tres policías municipales por indicación del alcalde. «Les dije que yo no me iba a mover de allí. ¿Por qué me iba a tener que salir yo si no he hecho nada?», se pregunta esta vecina, que forma parte de la Asociación feminista Horizontes, de Molina de Segura.

"Tenían que haber denunciado a la edil de Vox, que ha provocado y tiene pocos modales", dice Maruja Vera

En su opinión, a la que tenían que haber denunciado es a la edil de Vox, «que ha sido muy provocativa y tiene muy pocos modales».

Precisamente, tras el receso, la concejala Piñero recriminó a los socialistas que llevaran esa moción cuando no se ha eliminado ningún derecho ni servicio, aduciendo que tan solo se ha cambiado el nombre de la Concejalía. «Han lanzado un bulo con el fin de crear alarma social y crispación».

Desde el Partido Socialista lamentan que durante siete años «no hubo ni una incidencia en los plenos municipales», mientras que, «en dos meses, ya tenemos la primera del Gobierno de la vergüenza». Asimismo, entienden que al decir «no» a la Concejalía de Igualdad, Vox y PP también «dicen no a las víctimas de violencia de género».

"Han lanzado un bulo con el fin de crear alarma social y crispación" Escarlet Marielén Piñero - Concejala de Familia

El exalcalde socialista, Eliseo García, cree que el regidor actual se equivocó al pedir a los policías que identificasen a una vecina sin haber intentado antes poner orden de manera general. «No se debe personalizar así», considera.

José Ángel Alfonso quiso dejar claro que su Ejecutivo «va a seguir trabajando por la igualdad de manera activa y a través de todas las acciones que sean necesarias. Es más, vamos a ampliar todos los talleres y charlas informativas que se venían ofreciendo hasta ahora».