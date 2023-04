“Nos cierran el consultorio médico dos o tres meses en verano y el resto del año es rara la semana que hay médico. Y digo que, es rara la semana que hay médico, porque de forma constante no está. Nos envían a Purias. Y allí, en numerosas ocasiones no nos atienden porque dicen que están saturados. Entonces, hay que ir a Lorca”. La que relata esta historia se llama Ana Sánchez. Tiene 80 años y es vecina de La Escucha.

A su lado, María Blázquez, de 73 años, cuenta que se indigna cada vez que oye que los consultorios médicos se cierran en verano porque los vecinos se van de vacaciones. “¿De vacaciones?, ¿quién se va de vacaciones?... Todo lo contrario, en verano somos muchos más vecinos, porque vienen los hijos, los nietos… Y nos enteramos que van a cerrar el consultorio, que no tendremos médico, porque semanas antes nos advierten de que saquemos las medicinas para largo tiempo”.

Muy cerca, Antonio Sánchez, de 82 años, escucha atento y no puede por menos que meterse en la conversación mientras muestra su malestar. “Cómo pueden decir que se cierran los consultorios porque en verano hay menos gente. En verano aquí, en La Escucha, estamos todos. A lo sumo vamos un día a la playa. Nos vamos por la mañana y estamos de vuelta por la tarde”. Y Pilar Zapata, de 70 años, cuenta la situación vivida el día anterior. “Vienes y el consultorio está cerrado. Te vas a Purias. Unas veces te pueden atender, pero otras no, y terminas en Lorca o en las urgencias del Rafael Méndez. Nos cierran dos meses en verano y diez en invierno. Llevamos un mes sin médico. Hoy ha venido. Y mañana también, pero el viernes ya han puesto un cartel diciendo que no vendrá. Somos casi mil personas en estas circunstancias. Va siendo hora de que pongan remedio a esta situación, la misma que padecen muchos otros vecinos de Lorca que viven en pedanías. A los de la ciudad no se atreven a dejarlos sin médico”.

Un centenar de vecinos denunciaban este miércoles a las puertas del Consultorio Médico de La Escucha que llevan varias semanas sin servicio médico. “Aquí se presta servicio a los vecinos de La Escucha, pero también de la Escarihuela, Venta Ceferino… Son personas mayores que viven solas y que se ven obligadas a pedir a familiares y amigos que les desplacen hasta el consultorio de Purias o de Lorca para ser atendidos, a pesar de que tienen un consultorio al lado de sus casas”, reclamaba Sebastián Jódar Martínez, presidente de la Asociación de Vecinos de La Escucha.

La pedánea, Lucía Sánchez, exigía “que se mantenga el servicio de forma continuada, no intermitente”. Mostraba su malestar porque considera que “lo que están intentando es que los vecinos terminen hartándose y cambiando sus cartillas a otro consultorio. Esa es la excusa que buscan, que se rebaje el número de pacientes adscritos y así cerrarlo definitivamente”.

Y aportaba que la población está creciendo en el lugar. “Lejos de reducirse el número de vecinos está aumentando y las previsiones es que lo haga mucho más, ya que está previsto que el próximo año se entreguen 54 viviendas que se están construyendo, por lo que serán más de medio centenar de nuevas familias las que se incorporarán a este consultorio médico”.

“El PP critica la falta de una puerta, pero se calla ante 800 vecinos sin médico”

El edil del PSOE indignado con el candidato popular: “No le he oído decir nada de los nueve consultorios que cierran en verano”

Los vecinos de La Escucha estaban acompañados por el concejal de Sanidad, José Ángel Ponce, que se mostraba sorprendido porque el día anterior el Partido Popular había reclamado una salida de emergencias en el Consultorio Médico de Almendricos, pero no había hecho acto de presencia en la convocatoria vecinal para denunciar que llevan varias semanas sin servicio médico. “El PP critica la falta de una puerta, pero se calla ante 800 vecinos sin médico. Es sorprendente, aunque entendible. Están ‘sometidos’ a lo que les dictan sus ‘jefes’ de Murcia. Por tanto, no pueden manifestarse junto a los vecinos, ni reclamar médicos, ni la apertura de los consultorios. Ni siquiera defender los intereses de los lorquinos por más que están siendo testigos de que para ser recibidos por el médico de cabecera hace falta entre 15 y 20 días”. Y volvía a pedir un nuevo hospital. “El Rafael Méndez sigue siendo un ‘caos’. Necesitamos otro hospital. No puede estar en constantes obras de ampliación, con los inconvenientes que lleva consigo. Es alargar en el tiempo una decisión que no pueden posponer más”. P. WALS

La situación ha llevado a los vecinos a estar tan indignados que anunciaban que si no se da una solución inmediata no descartan otras acciones de presión. “Hay que hacer una ‘cacerolada’. Traer cacerolas y sartenes y hacer una manifestación ruidosa para reclamar que atiendan nuestras reivindicaciones”, apuntaba una lugareña. Otro contestaba que “habrá que cortar la carretera a Pulpí. Nos ponemos en medio de la vía y ya verás como cuando venga la Guardia Civil todo el mundo se entera de la situación en que nos encontramos”.

Muchos de los vecinos que acudían a la convocatoria lo hacían con muletas. “Teníamos que estar el máximo número posible. Y la pena es que muchos que querían acudir no han podido porque estaban trabajando, pero en la próxima protesta seremos muchos más”, concluían.