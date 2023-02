El traslado de la Escuela de Idiomas al antiguo Centro Comarcal de Salud “acumula un año de retraso porque el Gobierno del PSOE no ha concedido todavía la licencia de Obras”. La denuncia la hacía este jueves la edil popular Rosa María Medina Mínguez, quien señalaba que el Gobierno regional solicitó de forma oficial el permiso el 7 de marzo del año pasado. “A día de hoy, no se le ha remitido contestación alguna, por lo que no han podido comenzar las obras, que permitirían una inyección de vida al casco histórico”.

Y exigía el “desbloqueo” de este proyecto y la concesión de la licencia. Medina Mínguez insistía en que se trata de un proyecto que tendría que haber sido prioritario para el Ayuntamiento y que “no debió ser olvidado en un cajón. Es un ejemplo claro de pésima gestión. No están en lo importante”, recalcaba. Poco después, el concejal de Urbanismo, José Luis Ruiz Guillén, remarcaba que “para conceder la licencia de la que habla el PP, necesitamos un informe de Cultura que solicitamos el pasado mes de junio al Gobierno regional. Una respuesta que todavía, a día de hoy, no hemos recibido”. Y señalaba que “el PP de Fulgencio Gil vuelve a hacer el ridículo al acusarnos del retraso del traslado de la Escuela Oficial de Idiomas cuando es el Gobierno de López Miras el que sigue bloqueando este proyecto”. Aportaba que el PP solo solicitó de forma oficial realizar unas obras para la contención de tierras en el patio de luces del edificio. “En ningún caso lo ha hecho para llevar a cabo los trabajos de adecuación necesarios para la implantación de la Escuela Oficial de Idiomas en el antiguo Centro Comarcal de Salud. Unas actuaciones a las que no podemos dar respuesta hasta tener el informe de Cultura”. Ruiz Guillén se mostraba preocupado porque una “obra clave” para el casco histórico esté “paralizada por la desidia y pésima gestión del PP”. Y recordaba que hace menos de un mes el candidato del PP a la Alcaldía, Fulgencio Gil, se veía obligado a retirar unos planos erróneos de los solares del futuro Centro de Salud del barrio de San Cristóbal “unas horas más tarde de verternos insidias, descalificaciones y acusaciones de estafa a este Gobierno municipal y este jueves vuelven a hacer lo mismo”. Medina Mínguez apuntaba que el edificio ya ha sido revisado por parte de los técnicos de la Comunidad Autónoma y se ha completado también el trámite de adscripción a la Consejería de Educación, “pero ahora nos hemos encontrado con el freno del PSOE”. Y concluía que la nueva ubicación “va a permitir también reducir el tráfico, descongestionando los desplazamientos, ya que resulta accesible a pie para un importante número de estudiantes y comunidad educativa”.