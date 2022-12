‘La Gloria’, primero de Francisco Cayuela y más tarde de Manuel Muñoz Barberán, presidía el balcón principal del Concejo durante la festividad del Corpus Christi. Y las cuadrillas de despertaores de la Aurora cantaban esta coplilla: “Al entrar en la Plaza de Lorca, / en sus balcones repara y verás, / aquel cuadro de tanta hermosura, / que son las personas de la Trinidad, /pues no hay que dudar: / Padre, Hijo y Espíritu santo; / y estás se encierran en Uno no más”. ‘La Gloria’ vuelve a mostrarse en el balcón principal del Ayuntamiento, dentro del Belén Monumental Municipal. Es la particular reivindicación de los Belenistas por recuperar una tradición que ya vivió un primer intento con la restauración –por parte de estos- de la primitiva obra de 1900 de Francisco Cayuela que se muestra en una de las paredes exteriores del coro de la antigua colegial de San Patricio.

La inclusión en el Belén Monumental Municipal de esta tradición llamaba especialmente la atención del alcalde, Diego José Mateos, que sorprendía este viernes a los Belenistas en la recta final del montaje en el patio porticado del Palacio de Guevara. “Sé del tremendo esfuerzo que hacéis, especialmente este año, y quería agradeceros vuestro trabajo”, aseguraba. Y en compañía de los Belenistas recorría la maqueta mientras recibía algunas indicaciones de detalles que no debía dejar de perderse. El recorrido le permitía contemplar apuntes de la Lorca que se nos fue y que, reconocía, había visto únicamente en fotografías. Se mostraba sorprendido por la monumentalidad del belén de este año. “Me parece que es uno de los más espectaculares que se han montado en los últimos años. Es impresionante. Hacia cualquier lugar donde fijes la vista hay un magnífico enclave plagado de pequeños detalles. De verdad, que me parece un trabajo único, por lo que quiero daros la enhorabuena”, insistía. Y coronando el cerro de Altamira, la ermita de San Roque, sede del Museo del Belén, único en la Región de estas características y para la que los Belenistas reclaman su ampliación. La reivindicación fue escuchada por el alcalde que se mostraba interesado con el proyecto que podría dar cabida al amplio patrimonio que se acumula en los almacenes de los Belenistas a la espera de contar con un espacio acorde para ser exhibido. La Lorca ‘que se nos fue’ en el Belén del Palacio de Guevara La iglesia de San Cristóbal, la de Santiago, el Puente de la Torta… son algunas de las construcciones que han sido fielmente reproducidas en el Belén Monumental Municipal que se inaugura este domingo a mediodía. Entonces, el secreto mejor guardado se desvelará y se podrá ver el trabajo que durante todo un año han llevado a cabo los Belenistas, primero, en su taller, y más tarde, en el propio patio del Palacio de Guevara. Las dificultades de este año, el belén se ha montado en poco más de una semana, ha llevado a que las jornadas hayan sido maratonianas. Alguna noche las puertas de la también llamada ‘Casa de las Columnas’ se cerraban al filo de la madrugada, cuando los Belenistas abandonaban el monumento. Unas trescientas figuras de los principales artesanos del belén de la Región se incluyen en la espectacular maqueta que este año incorpora 50 de la firma Artesanía Serrano que han sido especialmente diseñadas por uno de los integrantes de la Asociación Belenista. El montaje del belén de este año termina, pero el trabajo de los Belenistas continúa con la vista fijada en la Navidad de 2023. Entonces, cumplirán veinticinco años, coincidiendo con los 800 del primer belén del santo de Asís. Y contribuyendo a que esta tradición tan arraigada en la que conviven devoción, arte y cultura sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco el próximo año.