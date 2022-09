El pasado está de moda. Lo está vestir ropa de segunda mano, rescatar muebles, vajillas y objetos de decoración antiguos de los mercadillos, desempolvar los discos de vinilo, poner baldosas con secuencias geométricas y aspecto desgastado en casa...

Hay un frenesí por lo ya vivido, por la nostalgia, que no para de impulsar el consumo vintage .Y no solo es añoranza de juventud pasada, porque la tendencia no se circunscribe a quienes ya vivieron las épocas que ahora se revisitan –los baby boomers, la generación X o la de la EGB–, sino que ha sido adoptada por las nuevas generaciones de jóvenes, incluidos sus hijos. Los innovadores y digitalizados millennials han optado por recuperar los productos de sus predecesores, lo que ha convertido el consumo vintage y retro en un punto de encuentro intergeneracional.

Relojes de colección, cajas registradoras repujadas en bronce y níquel, máquinas de escribir, máquinas de coser victorianas, gramófonos y fonógrafos, artículos rústicos para decoración, microscopios, monedas, joyas, vinilos, vajillas, cuadros, bicicletas, muñecas, teléfonos, botellas, juguetes….Casi 44.000 objetos de todas las épocas y precios esperan en el XIX Desembalaje de Antigüedades, todos ellos preparados para dar un toque muy personal a cualquier decoración.

Un sitio de visita imprescindible para los interesados en piezas singulares e insólitas, el coleccionismo asequible, el arte y las antigüedades. Desde las antigüedades con más de 100 años, a las piezas de almoneda, y en los últimos años el vintage que abre un ventanal inmenso en el mundo de la decoración.

Feria consolidada

Ifepa lleva 19 años organizando este evento en colaboración con la empresa Llobregat Serveis Firals, que fue la encargada de introducir en España el sistema del “desembalaje” originario de Francia (déballage), país donde los desembalajes tienen una gran tradición, y que consistía en un tipo de venta de antigüedades que se realizaba a lo largo de todo el día en grandes espacios en donde se colocaban en el suelo todos los objetos a la venta, en la actualidad transformado en un encuentro más organizado y de calidad superior.

La evolución de este certamen ha sido muy positiva ya que desde su inicio sigue siendo una de las más visitadas del país, según las auditorías realizadas por la Afe-Asociación de Ferias Españolas , por delante de otras ferias del sector como Bilbao o Gijón.

Expositores

La edición de este año cuenta con la participación de 100 empresas, que ocuparán una superficie de 20.000 metros cuadrados distribuidos en los pabellones B y C del Palacio de Ferias y Exposiciones. Los expositores proceden desde números puntos de la geografía nacional, y por supuesto, de la Región de Murcia. También participan expositores de otros países como Francia, Italia, Reino Unido y Países Bajos.

La Feria Desembalaje de Antigüedades ofrecerá a los visitantes aproximadamente 44.000 piezas, todo un universo de posibilidades: muebles, relojes, lámparas, abanicos, sillones, tocadores, vajillas, teléfonos, planchas, espejos, máquinas de escribir, dedales, perfumeros, juguetes, libros, plata, joyas, cristal, muñecas, mantones, monedas, posters, bastones, instrumentos musicales, etc. que se podrán adquirir en el momento de la visita, ya que es una feria de venta directa.

Todas ellas deben cumplir el requisito de una antigüedad mínima de 40 años para se considerada almoneda, y de superar los 100 años para que se considere antigüedad. Un pedazo del pasado, que nos permite conocer la vida de los seres que nos han precedido.

Sorteo entre los visitantes Los visitantes podrán participar en el sorteo de una pareja de candelabros, de metal plateado, que data de la década de los años 30. El ganador se conocerá el domingo 25 al cierre de la feria.

Talleres

La oferta de actividades paralelas para convertir Desembalaje en un evento indispensable en cualquier agenda crece exponencialmente con una atrevida apuesta por los talleres gratuitos.

Durante los 3 días la empresa Il Condottiero ofrecerá talleres para grupos reducidos de hasta 15 persona, sobre Trucos de Conservación y Restauración. Es indispensable inscribirse en el punto de Información durante el Desembalaje o si se quieren asegurar la plaza dirigirse a www.desembalajemurcia.com en el apartado talleres.

¿Objetivo? Que los amantes de Desembalaje no puedan sólo ver y comprar piezas antiguas y únicas, sino que aprendan a mantenerlas, restaurarlas y personalizarlas para incorporar auténticas joyas a su decoración.

Los participantes trabajarán técnicas como decapados, envejecidos y frotagge, para dar una pátina de desgaste a nuestros muebles, para conferirles carácter y exclusividad. También aprenderán sobre productos como masillas, ceras, tintes, limpiadores, barnices o pulidores para conseguir acabados perfectos en sus piezas antiguas. Y descubrirán como aplicar estas técnicas a piezas de madera, pero también de metal, mármol y piel.

Objetivos

Hay que destacar, entre los objetivos del XIX Desembalaje de Antigüedades, el aspecto comercial, ya que en un certamen de estas características se establece una relación compraventa entre profesionales del Sector que acuden a la cita y entre los mismos expositores del certamen.

Pero, además, existe un destacado aspecto cultural y social a través de las piezas que comercializan los expositores, porque podemos acercarnos al pasado y descubrir mobiliario, herramientas o utensilios curiosos que nos ayudan a conocer o recordar algo más de nuestros antepasados.

Por último, el aspecto lúdico del encuentro, ya que son muchas las personas que visitan el certamen con la única intención de pasar un rato agradable y dar un paseo por el pasado, a través de los pasillos de la feria y encontrar alguna ganga, algún objeto, herramienta…que le permita satisfacer el instinto descubridor que todos poseemos.

En definitiva, este evento supone una oportunidad única donde encontrar todo tipo de curiosidades, para quienes aprecian el arte, los objetos con historia, las piezas singulares, el coleccionismo en sus diferentes facetas, y por supuesto, las antigüedades.

RETRO AUTO: Salón del Automóvil Clásico y Antiguo Este año, junto al Desembalaje de Antigüedades, se celebra como novedad Retro Auto-Salón del Vehículo Clásico y Antiguo, organizado por el Club Ruta del Sol junto con IFEPA. Este Club, que nació hace más de 20 años en Puente Tocinos (Murcia), y es un referente a nivel nacional para los amantes del motor antiguo, quienes organizaban este evento en otra localización, y ha decidido que en adelante se celebre en IFEPA, lo que supone estar en un marco dotado de todos los servicios necesarios tanto para expositores como visitantes. El Salón congregará a aficionados que realizan un gran esfuerzo en reconstruir coches, motos y bicicletas clásicas y antiguas, y también habrá venta de recambios y accesorios. Se van a dar cita 25 empresas, que expondrán alrededor de 100 vehículos clásicos y antiguos, entre los que se podrán contemplar coches antiguos y clásicos como Seats 600, y de otras marcas. También habrá, motos y bicicletas antiguas, camiones. Como curiosidad, habrá un coche de carreras de 1932, tractores, una cosechadora, etc Los visitantes podrán disfrutar contemplando coches a escala, con pedales con modelos muy llama talleres de reparación, recambio clásico de competición, repuestos, pulido y cromado, perfiles de gomas, maletas, acristalamiento, recambios para bicis y motos, etc. Proceden de la Región de Murcia, así como de Madrid, Almería, Alicante, Barcelona, Valencia, Albacete, Toledo y Córdoba. Junto al Club Ruta del Sol, participa el Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía (Torre Pacheco). El domingo día 25, se celebrará una concentración de vehículos en el parking de IFEPA. Los interesados en participar tendrán el acceso gratuito al aparcamiento, en donde se darán cita cientos de aficionados.

Más sobre la XIX Feria de Desembalaje de antigüedades, almoneda, retro y vintage

Web: https://ifepa.es/antiguedades-retroauto/

Entradas: https://ifepa.es/evento/xix-desembalaje-de-antiguedades-de-murcia-y-retro-auto-entrada-anticipada/

Dirección: IFEPA - Avenida Gerardo Molina, 117, Torre Pacheco

Fecha:

Del 23/09/22 al 25/09/22

Horario:

Viernes y sábado de 11.00h a 21.00h

Domingo de 11.00h a 20.00h