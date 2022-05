Un nuevo cambio en las zonas afectadas por flujo preferente llevaba al Partido Popular a anunciar este lunes una moción al Pleno con intención de exigir la “retirada de los mapas y reiniciar todo el procedimiento”. La petición será también llevada a la Asamblea Regional y al Senado del Reino de España, “ante el nuevo cambio de criterio de los responsables socialistas, que han rectificado lo que se suponía que habían rectificado hace un mes, y de nuevo se vuelve a condenar a la ruina a miles de lorquinos”, afirmaba la diputada regional lorquina, María del Carmen Ruiz Jódar.

Ésta tachaba de “cachondeo” todo el proceso administrativo en el que “se están pisoteando los derechos de los afectados, no se tiene en cuenta la realidad de los terrenos y, encima, cambian arbitrariamente las zonas incluidas”. El presidente del PP, Fulgencio Gil Jódar, argumentaba que este asunto “se les ha ido de las manos”. Y se dirigía al alcalde, Diego José Mateos y al Gobierno de España: “No hay ni seriedad, ni responsabilidad. Juegan con el futuro y el patrimonio de la gente como si esto fuera un bingo de barrio. El infantilismo socialista arrastra a muchos lorquinos a afrontar un drama”.

Para el PP la única solución pasa, admitían, por la “retirada de los mapas y reiniciar el procedimiento. Someter ahora a los afectados a que tengan que encargar estudios técnicos de parte, pagándolos de su bolsillo, es reírse de ellos. Los socialistas se están cachondeando de los cientos de familias afectadas por todo el despropósito. Mateos y Urrea [presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura] se han repartido los papeles: tú sigue adelante con el tema y yo me haré el ofendidito. Puro teatro”, insistía Gil Jódar.

Mostraba su indignación por las filtraciones “interesadas” que se están llevando a cabo desde la Confederación Hidrográfica del Segura. “Dentro de este esperpento llama la atención que Mateos conozca antes que el resto de alcaldes, que han vuelto a rectificar los mapas de zonas de flujo preferente. Quién le ha trasladado esa información, por qué se ha advertido a unos alcaldes y a otros no, cómo es posible que la CHS filtre y adelante información si los supuestos mapas que se han cambiado no están publicados en ningún sitio”.

El alcalde, Diego José Mateos, aseguraba que habían recibido una información previa de la CHS anunciando “ese aumento, esa redefinición de los mapas de flujo preferente y de la superficie. Se va a publicar en breve. Se van a dar tres meses de exposición al público y será en ese tiempo cuando tengamos acceso. Y, por eso, el Ayuntamiento va a poner a disposición en las distintas pedanías una oficina de información y asesoramiento”.

Mateos apuntaba a que esa exposición al público “es lo que se tenía que haber hecho en 2016 y que no se hizo”. Insistía en que se van a poner todos los medios municipales para que las zonas de flujo preferente “sean exactamente por donde discurre el agua en momentos de inundaciones. Que se ajusten a los límites. No queremos que haya zonas por donde no haya pasado nunca el agua, pero también en aquellas que se determine que son peligrosas habrá que tener esas limitaciones”.

El alcalde afirmaba que “exigimos a la Confederación, pero también exigimos a la Comunidad Autónoma. Ellos tienen parada una obra desde hace años, la ampliación de los ojos de evacuación de aguas de la autovía Lorca-Águilas que supone un pantano, una presa, para toda la zona y siguen sin ejecutarlo después de cuatro años. Una obra que suponía alrededor de un millón de euros, que estaba adjudicada y que está suspendida. Pues que actualicen sus mapas de peligrosidad que es competencia también de ellos. Nosotros exigimos a todos, gobierne quien gobierne en Murcia, en Madrid y en la Confederación. Pero que se aumente la seguridad de las personas, de esas explotaciones que pueden verse afectadas por riadas o por avenidas de aguas”.