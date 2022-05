Los vecinos de La Viña se ‘levantaban’ este sábado para exigir el traslado de los transformadores eléctricos de la Plaza de los Oficios. En este céntrico lugar protestaban, como lo vienen haciendo desde 2014, por la “errónea” decisión de situar los transformadores de todos los edificios en pleno barrio. “Nos engañaron. Nos dijeron que iban a ir soterrados. Y aquí están, en superficie y con un armatoste de hierro que impide la visibilidad a los conductores que se adentran en la rotonda”, se quejaba María Isabel Ramírez, que vive a escasos metros de los transformadores.

Su prima, Aurora López, insistía en que “nunca nos dijeron que iban a ir en superficie. No lo hubiésemos aceptado. No es lógico que después de tantos años luchando para que trasladaran la subestación eléctrica íbamos a aceptar que nos pusieron esto aquí. Iberdrola tiene que atender nuestras reclamaciones. Lo ha dicho el alcalde. Está dispuesto a pagar el traslado y a buscar el solar necesario. No sé qué más quiere Iberdrola”.

En una gran pancarta situada en la rotonda se reivindica el sentir de los vecinos: “Transformadores fuera. Por la salud y seguridad de los vecinos”. Juan Carlos Soto, que reside en el barrio de toda la vida se lamentaba de la lucha que siempre han llevado en contra de Iberdrola. “Primero fue la subestación eléctrica, luego la torre que había en la zona más alta y ahora los transformadores. Es injusto que después de lo que hemos vivido con el terremoto tengamos que volver a la ‘lucha’ para reclamar que nos quiten algo que probablemente no será nada bueno para nuestra salud”.

El presidente de la Asociación de Vecinos de La Viña, Pedro García Molina, cogía el micrófono y se dirigía a todos para anunciar que van a iniciar una recogida de firmas. En declaraciones a LA OPINIÓN explicaba que “estamos aquí para seguir insistiendo –porque esto no es una lucha de ahora, sino que llevamos desde 2014 peleando- para que nos retiren los transformadores eléctricos. Esto es una aberración. En los planos primeros de la obra iba soterrado y en los proyectos finales nunca ha ido soterrado. Yo creo que las pretensiones eran que se quedara tal y como está. Si no se nos engañó, hubo mala información a los vecinos”.

Recordaba la ‘lucha’ de los vecinos a lo largo de la historia siempre por temas eléctricos. “Trabajamos mucho con el tema de la torre, con el de la subestación… Ahora estamos con éste, pero también nos vamos a sumar a los vecinos que se ven afectados por la línea de alta tensión en Aguaderas. Estas empresas tienen que pensar que los que viven aquí somos los vecinos y merecemos por salud evitar todos estos problemas”.

El alcalde, Diego José Mateos, también acudía a la protesta vecinal y señalaba a esta redacción que fue un error “monumental” colocar los transformadores eléctricos en “pleno corazón de La Viña” en 2014. “Se hizo en contra de la decisión de los vecinos. Si les dijeron que iban a ir soterrados, aquí están, en superficie. Vamos a seguir en conversaciones con Iberdrola para intentar trasladarlos”.

Mateos admitía que les han propuesto hasta tres alternativas distintas. “Ninguna les convence. Incluso pagamos el traslado desde el Ayuntamiento, para que no les suponga un esfuerzo. Es más, tenemos incluso la partida presupuestaria, pero no logramos esa autorización, porque las instalaciones son suyas. Estamos del lado de los vecinos de La Viña porque entendemos que llevan razón, que es un acto de justicia y el Ayuntamiento va a luchar con ellos”.