La empresa Carril Solar, promotora de un parque fotovoltaico en Puerto Lumbreras, reducirá un 57 por ciento su extensión, bajando de las 1.300 a las 561 hectáreas, para lo que empleará la última tecnología disponible en el mercado.

Esta decisión responde a la preocupación mostrada por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y da muestra del compromiso de la compañía con la sostenibilidad. Las placas solares se colocarán en núcleos dispersos para minimizar el impacto visual.

Del total de hectáreas, solo 279 son de regadío, lo que supone menos de un 7 por ciento del perímetro regable de la Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras. En su mayoría, se trata de almendros y otros cultivos de temporada con muy baja incidencia en el empleo.

No obstante, la planta tendrá un impacto en la agricultura local nulo, ya que los derechos de agua pertenecientes a las parcelas pueden asignarse a otras dentro de la misma comunidad de regantes, por lo que los terrenos no pierden su condición de regadío y la superficie regable no se vería reducida tampoco.

El proyecto incluirá el desarrollo de cultivos compatibles con la planta solar en colaboración con la empresa Primaflor, socia de Proexport, en una apuesta firme de Carril Solar por la agrivoltaica para mantener el arraigo de la actividad agrícola y ganadera, de la mano de la generación de energía limpia.

Inversión y energía barata para el municipio

Este desarrollo fotovoltaico creará empleo de calidad, tanto durante la fase de construcción como en la posterior, y dejará una inversión 132 millones en la Región de Murcia, la mitad de esta cuantía en el municipio de Puerto Lumbreras.

El proyecto contempla también mejoras medioambientales para la flora y fauna local, así como beneficios para reducir la factura eléctrica de vecinos y agricultores, empleando energía limpia y más barata.

La planta de Carril Solar, con una inversión cercana a 300 millones de euros y que ha finalizado la fase de exposición pública, evitará la emisión de 5,58 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Además, generará electricidad para cubrir el suministro anual de 300.000 hogares.

Por todo ello, supondrá «una sustancial mejora para la población y el medio ambiente, permitiendo la diversificación de la economía local y regional», señalan desde Carril Solar. El proyecto de Puerto Lumbreras, con 400 MW, será el segundo mayor desarrollo fotovoltaico de España en cuanto a potencia nominal.