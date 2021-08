La concejalía de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento de Lorca, a través de la policía local, ha denunciado a una empresa de trabajo temporal (ETT), por el incumplimiento de la Ordenanza General de Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos y tratamiento de éstos.

El concejal responsable, José Luis Ruiz ha explicado que la empresa había colocado diversos carteles en tres calles del casco urbano, no respetando así el artículo 11 del título 2 referente a limpieza de la vía pública de la ordenanza municipal, en la que se especifica que «queda prohibido realizar pintadas, colocar carteles en fachadas, así como en cualesquiera otros lugares no autorizados por el ayuntamiento para tal fin, incluido el mobiliario público no destinado para tal fin, siendo responsabilidad del promotor o gestor, la retirada de las pintadas o de los carteles, en su caso».

Se trata de una práctica ilegal que conlleva sanciones económicas que van desde los 151 euros hasta los 6.000 euros. En base a la infracción cometida en varias calles se ha propuesto para esta empresa, en concreto, una sanción de 900 euros.