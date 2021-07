La ciudad se sumará a la iniciativa ‘Ilumina el Camino’ para promocionar el Año Santo Jubilar en la que están participando multitud de ayuntamientos y comunidades autónomas iluminando sus edificios más representativos con motivo del año Xacobeo 2021-2022. Y lo hará el próximo sábado tras una ruta nocturna de senderismo que recorrerá las principales iglesias de la ciudad, partiendo del templo de Santiago, precisamente donde se inicia la Ruta del Argar. “Se recorrerán seis kilómetros. Se trata de una ruta de dificultad baja para realizar en menos de dos horas”, ha afirmado el vicealcalde y concejal de Turismo, Francisco Morales.

La actividad está organizada en colaboración con la Asociación Lorca-Santiago. El final de la ruta será en la Plaza de España donde a las diez de la noche se iluminará la fachada del Ayuntamiento de color azul con la fecha amarilla y la concha de Santiago, típicas del camino, según ha detallado el concejal de Turismo. El presidente de la Asociación Lorca-Santiago, José Antonio González, ha recordado que la ruta de Santiago que parte de la ciudad “se encuentra reconocida por la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago desde el año 2015, además de aparecer en los mapas del Instituto Geográfico Nacional, IGN, como una de las rutas de peregrinación a Santiago de Compostela”.

La elección del próximo sábado es porque se trata de la víspera de la festividad del santo, que se celebrará el domingo. El edil de Turismo ha recalcado la importancia que supone para Lorca que “desde nuestro municipio salga una de las rutas que llevan a la ciudad de Santiago de Compostela. Es un recurso excepcional que solo un número muy reducido de ciudades cuentan con él y queremos potenciarlo para atraer un mayor número de visitantes y turistas a Lorca. De hecho, en la Región de Murcia solo Cartagena dispone de otro inicio de ruta. Queremos poner en alza este hecho y promocionar que también Lorca cuenta con el inicio de una ruta, la del Argar, para llegar a la ciudad compostelana desde el sureste español”.

Lorca es el punto de partida, ha recordado el secretario de la Asociación Lorca-Santiago, Roque Moya, “de una ruta en la que los aventureros atravesarán Murcia y Castilla La Mancha para, una vez en Mora, unirse a los caminos que se inician en la Comunidad Valenciana. Se trata de 350 kilómetros de ruta con origen en la parroquia de Santiago, que une dos ciudades santas como son Caravaca y Santiago de Compostela, cuatro ciudades Patrimonio de la Humanidad (Toledo, Ávila, Salamanca y la propia Santiago de Compostela), así como dos parques naturales”.

Falta de albergues

La ruta de Santiago que parte de la ciudad gana adeptos por momentos, según ha contado Roque Moya, quien ha asegurado que “mucha gente, fieles de la ruta de Santiago, que han realizado la mayor parte de los caminos buscan nuevos recorridos y el nuestro está entre ellos”. Pero también plantea un inconveniente para el que el concejal de Turismo ha recogido el testigo que se le ha lanzado desde la Asociación Lorca-Santiago. “Faltan albergues. En el norte no hay problemas, pero aquí en el sur no hay. Hasta que no llegas a Toledo es difícil encontrar lugares donde hospedarse al precio que demandan los peregrinos que está entre los 8 y 20 euros”, ha indicado Moya.

El edil de Turismo ha señalado que se trabaja en la ampliación de las plazas hoteleras en el municipio. “Estamos intentando atraer inversiones al casco histórico, aunque en este caso lo que se demandan son albergues de un precio asequible para los peregrinos”. La Asociación Lorca-Santiago trabaja en distintos proyectos tendentes a la creación de un albergue de peregrinos que podría estar enclavado en las inmediaciones del pantano de Puentes.