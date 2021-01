Las enfermas de cáncer de mama, indignadas

«Es una situación indignante e indecente. Nos parece penoso». Las reacciones después de que Clavero diese a conocer este miércoles que fue vacunada la semana pasada contra la covid no se hicieron esperar y, entre los usuarios y asociaciones más críticas, está Catiana Martínez, presidenta de la Asociación Murciana Ayuda a Mujeres con Cáncer de Mama, quien desaprobó el gesto de la regidora porque «el resto de pacientes oncológicos no se está vacunando todavía».

«Ella dice que fue llamada por el SMS. Igual que denunciamos que el consejero y el personal no sanitario y no esencial se haya vacunado, si esto es cierto, desde el SMS no están siendo muy eficientes. Dice que el propio SMS la convocó por sus características de vulnerabilidad y por ser una persona expuesta públicamente. No sé si esto tiene alguna justificación», sostiene la presidenta de la asociación.

Para Martínez, «no todos los pacientes oncológicos son vulnerables», ya que depende de muchos factores, como si está en tratamiento con quimioterapia, si está inmunodeprimida o si el tratamiento se está extendiendo en el tiempo. «Lo que está claro es que en la misma situación que está la alcaldesa de Molina están muchos pacientes de cáncer, con mucha incertidumbre y miedo, pero que saben que todavía no les toca. Es muy penoso ver estas noticias», lamentó.

También la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, pidió «ejemplaridad sin distinciones» porque si la alcaldesa de Molina del PSOE se vacunó fuera del protocolo, también debe dimitir. «Yo también soy paciente oncológica y jamás utilizaría mi posición para colarme», denunció Marín. Además, tanto desde Vox Molina como desde el Partido Popular y Ciudadanos a nivel regional exigieron al PSOE el cese inmediato de Clavero al frente del Consistorio molinense.