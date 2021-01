La alcaldesa de Molina recibe la vacuna del coronavirus fuera del protocolo del Ministerio

La Alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero Mira, manifiesta, hoy miércoles 20 de enero, que "ante las llamadas recibidas en el día de hoy por diferentes medios de comunicación en relación a si he recibido la vacuna de la COVID-19, quiero aclarar que fui citada por prescripción facultativa en horario de atención al público, junto a otros ciudadanos".

"He recibido la vacuna contra la COVID-19 por ser paciente oncológica de alto riesgo y con una alta exposición social y no por ostentar un cargo público", ha aclarado, aunque su caso no está contemplado en el protocolo del Ministerio de Sanidad.

"No voy a permitir que, para blanquear lo que han hecho otros, se rompa con la confidencialidad de mi historial médico para atacar la loable labor de mi equipo de gobierno, ni la de mi partido, por una cuestión personal que nada tiene que ver con el ámbito público sino con la esfera privada", ha asegurado.

"Siempre me he mantenido en primera línea de trabajo durante el proceso de mi enfermedad y, pese a las circunstancias personales, desempeñando mi responsabilidad ante una situación extraordinaria. No voy a permitir que se utilice mi situación clínica para hacer un linchamiento político".