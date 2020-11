Los sindicatos creen que Clavero se burla de ellos para defender al imputado Navarro

Los sindicatos del Ayuntamiento de Molina de Segura que denunciaron al primer teniente de alcalde, Ángel Navarro, imputado a raíz de esto por revelación de secretos, creen que la alcaldesa, Esther Clavero, mantiene una "curiosa actitud" al arremeter contra ellos para defender a su concejal.

Representantes de CSIF, Comisiones Obreras, UGT y SIME han elaborad un comunicado en el que inciden en que "flaco favor le está haciendo la alcaldesa al Partido Socialista que en vez de defender la legalidad de los derechos de los trabajadores se dedica a denigrar a sus representantes".

Ángel Navarro está siendo investigado por un juzgado de esta localidad por revelación de secretos. El político está citado para declarar, en calidad de investigado, el próximo día 9 de diciembre en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 3 de Molina de Segura, según consta en la cédula de citación, a la que ha tenido acceso este diario. Los hechos que se investigan se remontan al mes de julio de este año, cuando cuatro delegados de distintos sindicatos acudieron juntos a la comisaría de la Policía Nacional a denunciar que se habían 'colgado' en Internet los salarios que percibían, se lee en la denuncia ante el Cuerpo. Ellos se habían enterado de la difusión de sus sueldos porque les llegó a un grupo de WhatsApp.

"Es vergonzoso que una persona que ocupa una Alcaldía no tenga conocimiento, o más grave aún, que no se haya asesorado de que la Ley de Transparencia a la que se refiere no es aplicable a los empleados públicos de las Corporaciones Locales", manifiestan los colectivos, que apostillan que "hay que remitirse a lo que la Agencia estatal de Protección de Datos indica y es que sólo se pueden publicar en el portal de transparencia de la administración los sueldos de personal eventual, altos cargos y puestos de libre designación, no aplicable a la situación de los representantes sindicales".

En este sentido, sostienen que "los empleados públicos somos víctimas, porque es ilegal filtrar datos personales como son las retribuciones de una persona, que es algo completamente distinto de la cantidad global de gastos en personal. Nos parece lamentable que la alcaldesa se burle de las víctimas de un delito en vez de perseguir a los delincuentes de dicha filtración cuya información la tiene el Ayuntamiento".

En la misma línea, dicen que "nuestro tiempo y energía lo dedicamos a defender a nuestros compañeros y compañeras por las continuas vulneraciones de sus derechos laborales. Parece que la alcaldesa vive en una realidad paralela a la situación actual, pero le recordamos los 23 despidos de trabajadoras de Escuelas Infantiles, de trabajadores con discapacidad, de conserjes, de sentencias ganadas por cesión ilegal de trabajadores, de comisión de servicios, jubilaciones, por procesos selectivos, etcétera. Todas ellas pagadas con el dinero de los impuestos de los ciudadanos".

"La alcaldesa se debería informar igualmente y no ser tan valiente en su declaración porque no se ha realizado ninguna denuncia falsa y no se ha acusado a nadie. Es lamentable que amenace a las personas que han denunciado una situación ilegal", sentencian.