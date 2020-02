Vuelven a dañar el monolito en recuerdo de los deportados de Águilas a campos nazis

El portavoz del Equipo de Gobierno, Tomás Consentino, ha condenado duramente el acto vandálico contra el monolito que recuerda a los aguileños deportados a los campos de concentración nazis. La placa con los nombres de las nueve víctimas fue arrancada del memorial, ubicado en el Jardín de la Memoria, donde se llevó a cabo, además, una pintada de marcado carácter ultraderechista.

Se trata del segundo ataque al monolito en apenas cuatro meses; una acción delictiva que- asegura Consentino- "no es casual, sino que responde a un vandalismo cargado de odio. Un vandalismo que creíamos que ya estaba fuera de nuestras calles pero que vemos que aún se manifiesta dejando en evidencia que aún existen personas interesadas en que la convivencia que tanto nos ha costado conseguir salte por los aires". Para concluir, el edil ha asegurado que "por mucho que lo intenten no lo van a lograr porque los demócratas de este municipio no lo vamos a permitir".