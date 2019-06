El popular José Francisco García, proclamado alcalde de Caravaca

El candidato del Partido Popular José Francisco García ha sido proclamado alcalde de Caravaca de la Cruz este mediodía, durante la sesión constitutiva de la Corporación municipal 2019-2023 que ha tenido lugar en el salón de sesiones de la Casa Consistorial. García ha sido elegido alcalde gracias a los nueve votos del Grupo Municipal y a los dos votos del Grupo Municipal de Ciudadanos, sumando así la mayoría absoluta de la cámara.

La sesión de constitución, que como es preceptivo se ha celebrado en el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, ha comenzado a las 12:00 horas con la formación de la Mesa de Edad integrada por los concejales electos de mayor y de menor edad, actuando como secretario el de la Corporación. Seguidamente, cada uno de los 21 electos han formalizado el juramento o promesa de concejal, recibiendo las insignias que acompañan al cargo.

"La constitución de todos los ayuntamientos es fruto de las conquistas democráticas y de libertad alcanzadas en nuestra nación"

En su discurso de investidura, tras ser elegido alcalde, José Francisco García ha manifestado que "la voluntad de los ciudadanos, expresada en las urnas el pasado 26 de mayo, ha decidido un cambio de mayorías en la composición de esta Corporación municipal. Es este un momento de gran solemnidad institucional y de alto significado simbólico y real que nos une hoy, 15 de junio, en una línea imaginaria que recorre toda la geografía española, puesto que la constitución de todos los ayuntamientos es fruto de las conquistas democráticas y de libertad alcanzadas en nuestra nación. Por eso, es justo recordar hoy a quienes nos precedieron en la defensa de nuestras libertades y a quienes nos han precedido en la más alta responsabilidad como alcaldes de Caravaca de la Cruz".

"Un sueño que se llama Caravaca de la Cruz"

García ha asegurado que "no hay camino que se haga largo, si lo que persigues es un sueño, un sueño que se llama Caravaca de la Cruz. Y hoy no encuentro palabras que estén a la altura para agradecer el apoyo recibido. Esto no es el resultado de la improvisación, es la suma muchas voluntades, de la confianza y el esfuerzo de muchos caravaqueños, a los que yo les debo estar aquí y sin cuyo apoyo este proyecto no tiene sentido".

García ha mostrado su gratitud "hacia todos los caravaqueños, hacia los que han depositado su confianza en el proyecto humildemente liderado por mi persona y hacia quienes con toda legitimidad han preferido otras opciones políticas. Mi reconocimiento y mi lealtad. Desde este momento soy el alcalde de todos vosotros, sin distinciones".

"También deseo manifestar en este acto la máxima consideración hacia los miembros de la Corporación saliente, en especial a los compañeros que me han acompañado durante los cuatro últimos años dentro del Grupo Popular por su dedicación y máxima colaboración, y en particular hacia quien hasta hace unos minutos me ha precedido en el honorable desempeño de la Alcaldía".

García también ha querido felicitar a todos los concejales y concejalas de la Corporación que se ha constituido. "independientemente de la candidatura de la que formáramos parte y de la adscripción ideológica de cada uno, los caravaqueños nos han encomendado a todos y cada uno de nosotros una importante tarea: trabajar por nuestro pueblo, por su presente y por su futuro", ha añadido.

En ese sentido, García ha manifestado que "quiero contar con todos, con las 21 personas electas que tenemos el honor y el privilegio de representar al conjunto de los caravaqueños. Y lo hago sin rencores y siempre mirando adelante. Porque todos tenemos algo que aportar, porque todos hemos decidido dar un paso adelante con la ilusión de trabajar por nuestro pueblo".

"La política no puede estar encerrada en los despachos"

El nuevo alcalde ha declarado que "hoy firmo ante todos ustedes el contrato más importante de mi vida. Un contrato con Caravaca de la Cruz, con mi pueblo, con la tierra por la que desde que era niño he sentido un profundo amor y admiración".

El alcalde de Caravaca ha expresado que "la política no puede estar encerrada en los despachos, hay que hacerla de la mano de la sociedad, estando a su servicio, sin triunfalismos ni personalismos; porque simplemente es nuestro deber y es la responsabilidad que libremente hemos asumido".

García ha recordado que "los ciudadanos nos piden espacios de concordia y cooperación entre partidos que quieran entenderse y compartan proyectos e ideas comunes. El resultado de las urnas es soberano. Los caravaqueños reclaman gestores que apuesten por la pluralidad y por el entendimiento, pero sin perder la coherencia".

El nuevo regidor ha declarado que "Caravaca necesita un gobierno de estabilidad, un contexto político donde se pueda avanzar y tomar decisiones. En cualquier municipio la paralización pasa factura a al día a día y también al futuro inmediato. Soy plenamente consciente de que el diálogo entre los tres partidos y el consenso son pilares clave para este mandato porque es el encargo de los ciudadanos. Pero también estoy convencido que hoy asistimos la máxima expresión de la Democracia, que es hacer cumplir la voluntad de los 21 concejales electos, que representan al conjunto de la sociedad caraqueña, eligiendo a un gobierno municipal sólido que sumará en coalición para trabajar juntos, codo con codo, más allá de acuerdos puntuales en los plenos. Por eso yo tengo la responsabilidad de defender ante todo y ante todos que políticos y trabajadores públicos hagamos juntos una gestión eficaz, con altura de miras y decisiones compartidas y no improvisadas"

"Día de alegría y de esperanza en nuestra tierra"

José Francisco García ha expresado que "hoy quiero que sea un día de alegría y de esperanza en nuestra tierra, y que nada ni nadie empañe lo que es sinónimo de democracia. Espero estar a la altura de lo que todos merecéis. Abrumado por la emoción del momento y por el respeto a esta institución, os doy las gracias de corazón por la oportunidad y por la confianza que me prestáis. Mi máxima aspiración es que dentro de cuatro los vecinos se sientan orgullosos de nosotros por haber cumplido con nuestro deber".