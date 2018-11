Los SOS a Cáritas se disparan en Yecla

Los centros educativos de la localidad recogerán productos para ayudar a los necesitados

Cáritas Interparroquial de Yecla, una de las organizaciones más activas en el municipio, ha alertado del incremento de familias sin recursos que recurren a su banco de alimentos como única posibilidad de poder subsistir. Desde la sede local de la ONG han dado la voz de alarma ante la subida de la demanda en su banco de alimentos, que se ha visto, según datos recopilados hasta el mes de octubre, incrementada en un 27,5% respecto al mismo periodo de 2017.

Ha sido una sorpresa para todos. Cáritas aumentó su actividad en los años duros de la crisis económica de 2008, cuando se alcanzaron las cifras más altas de paro, pero desde hace unos pocos años atrás las solicitudes para acceder al banco de alimentos habían ido disminuyendo progresivamente. Desde la organización, su presidente, José María Alonso, apunta como causa principal el aumento de la llegada de inmigrantes al municipio, mayoritariamente de países de África y América Latina, lo que ha hecho reforzar las campañas de recogida de alimentos para tratar de paliar las necesidades que puedan tener las familias sin recursos.

Con el fin de cubrir esta demanda creciente de alimentos, Cáritas Interparroquial de Yecla se ha visto en la necesidad de poner en marcha una de sus campañas estrella: la recogida de alimentos en los Centros Educativos del municipio. Los dieciocho centros de Yecla se han unido a la iniciativa y han hecho un llamamiento a padres y alumnos para contribuir con la entrega de alimentos no perecederos que servirán para cubrir la demanda de los usuarios. Esta iniciativa tiene como fin, además de la vertiente solidaria, un objetivo educador: «Queremos transmitir a los jóvenes el sentimiento de sensibilidad y solidaridad, y que sepan que la realidad que viven dentro de sus hogares puede no corresponderse con una realidad social en la que hay familias que no lo pasan bien», subraya el presidente de Cáritas Interparroquial de Yecla, quien defiende la necesidad «de inculcar los valores de la solidaridad a los más pequeños».

Para evitar la acumulación de un mismo alimento y subsanar la falta de otros que se puedan entregar en menor medida, se ha decidido que cada centro educativo se encargue de recoger un alimento en concreto, como pasta, leche, legumbres o aceite entre otros. Se espera que, hasta el 21 de diciembre, fecha límite de la campaña, los más de cinco mil alumnos matriculados en los centros educativos respondan a la llamada solidaria que lanzan desde la ONG: «No puedo más que elogiar a los vecinos de Yecla. Siempre que se les necesita han respondido y esta campaña no va a ser menos».