Los afectados por la devolución de las ayudas toman el Ayuntamiento

El consejero Valverde los visitó por la tarde y anunció "la paralización de los embargos".

Más de un centenar de personas iniciaron ayer un encierro en el Ayuntamiento de Lorca, promovido por la Plataforma de Afectados por la Devolución de las ayudas de los terremotos de 2011. La decisión de iniciar el encierro en la sala de cabildos del consistorio lorquino, se tomó el lunes por la noche tras la asamblea que celebraron los afectados a los que asesora el grupo municipal de Izquierda Unida-Verdes. La gota que ha colmado el vaso ha sido la ejecución de varios embargos a otras tantas familias a las que la Agencia Regional de Recaudación ha detraído ya de sus cuentas bancarias el dinero reclamado. En uno de los casos han sido 5.200 euros a un matrimonio de ancianos con los perjuicios económicos que ello les ha supuesto, aparte del disgusto y sentimiento de impotencia que han tenido que sufrir.

La visita por la tarde del consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, quien anunció que la Comunidad «ha paralizado de manera inmediata los embargos por los reintegros de las ayudas concedidas a los damnificados por los terremotos de Lorca, ya que cuentan con el respaldo de la nueva Ley de ayudas de Lorca, promovida por el Gobierno regional y aprobada el pasado mes de julio», calmó los ánimos. Tras el encuentro los afectados se plantearon si continuar o no con el encierro.

Durante la reunión mantenida con el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y los vecinos afectados a quienes les reiteró el apoyo del Ejecutivo regional, Valverde dijo que «siempre ha atendido las situaciones de todos los afectados para resolverlas lo antes posible y no causar ningún perjuicio».

Valverde explicó que la nueva norma «va a permitir que descarguemos de los sistemas informáticos los procedimientos de reintegro de las ayudas regionales de forma que se apliquen los beneficios de la nueva norma», y retrasa el plazo de justificación de las ayudas un año. En relación a la llegada de algún embargo, el consejero aludió a «un error administrativo» en la tramitación de los expedientes y aseguró que «mañana -hoy para el lector- este problema quedará solucionado con la realización del expediente de devolución de los ingresos indebidos».

Los encerrados que previamente se concentraron en la puerta del Ayuntamiento, colocaron una pancarta en la sala de cabildos donde llevaron a cabo el encierro, en la que se podía leer: «Afectados por los terremotos de 2011.Soluciones ya». Manuel Navarro, uno de los miembros de la plataforma dijo que «la decisión es fruto de los engaños, falsas promesas y resoluciones que no resuelven nada por lo que nos hemos tenido que encerrar hasta que la situación perdure». Según Navarro, «con este encierro pretendemos cuatro cosas: la primera que devuelvan el dinero a los que les han embargado. Que se paralicen de una vez por todas los expedientes, a la vez que solicitamos la puesta en la calle de la secretario de Fomento, Yolanda Muñoz que es la culpable de lo que está pasando y por último que el presidente López Miras dimita porque no merece ser lorquino porque nos ha dejado en la estacada y esta situación no la podemos soportar durante más tiempo». Los afectados acudieron al encuentro con el material necesario para pasar la noche:sacos de dormir, mantas y sillas, entre otras cosas y pretendían quedarse varios días.