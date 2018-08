Amenazan con cerrar el aparcamiento de la playa de Percheles

Durante los fines de semana del verano centenares de personas se acercan a disfrutar de la playa de Percheles de Mazarrón, una gran mayoría acuden en sus vehículos particulares y aparcan en los terrenos que hay junto a la playa. Aunque esta situación no se podrá dar mañana sábado ya, si el propietario de los terrenos, David López García, cumple su amenaza y pone cadenas "para que no aparque nadie".

"Los terrenos son de mi propiedad y la gente aparca y acampa en ellos desde hace años. Yo he intentado regular la situación y he hablado con el Ayuntamiento varias veces para tratar de llegar a un acuerdo y hacer un aparcamiento en condiciones y legal, pero me han ido dando largas", asegura, lo que le ha llevado "a tener que tomar la decisión de cerrar la zona con unas cadenas que se van a poner esta noche y que evitarán que se siga accediendo en coches".

López destaca que su intención es que el Ayuntamiento le haga caso y le permita regular la zona de aparcamiento, si no se hace, no se podrá aparcar, "ya que son mis terrenos" y quiero que la gente lo sepa para que no intenten venir en vehículos este fin de semana.

Según ha podido saber esta Redacción, los terrenos de López lindan con la zona de titularidad pública de la playa y el único acceso a la playa sería un camino anexo.