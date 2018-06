Gil Jódar reclama el comienzo de las obras del Palacio de Justicia

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, reclama que las obras de construcción del Palacio de Justicia comiencen de inmediato y que el acto protocolario que se pretenda llevar a cabo no interrumpa la ejecución de un proyecto que lleva años esperando.

El plazo de ejecución de la obra, que en principio iba a ser de cuatro años, se redujo a la mitad a petición del primer edil, quien recuerda que se trata de una inversión de 10 millones de euros que contribuirá de forma decisiva a revitalizar el casco histórico y aglutinar en una sola todas las dependencias judiciales repartidas por distintos puntos de la ciudad.

Según Gil, ''no podemos esperar más y por eso reclamamos que comiencen los trabajos cuanto antes''. Las obras, según el primer edil, deberían haber empezado hace 15 días y señala que ''van pasando los días y no tenemos noticia alguna de que haya intención de que empiecen, por eso y para despejar dudas, los lorquinos queremos que los trabajos arranquen hoy mejor que mañana y acabemos con esta incertidumbre que no nos merecemos''.

La nueva infraestructura ocupará una manzana completa en pleno casco histórico de la ciudad, con una superficie de 2.000 metros cuadrados de terreno, delimitada por las calles Selgas, Galdo, Paradores y Palmera de Uceta, en el barrio de San Pedro.