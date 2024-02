La UE aprueba su misión naval en el mar Rojo para proteger mercantes

La Unión Europea (UE) cuenta desde este lunes con una nueva misión militar con la que proteger a los buques mercantes que transitan por el Mar Rojo de los ataques de los rebeldes hutíes, que se han multiplicado desde octubre del año pasado. Tal y como se esperaba, los ministros de exteriores de la UE han aprobado formalmente el despliegue de la llamada 'Operación Aspides', que contará con cuatro fragatas y cuyo objetivo será restablecer y salvaguardar la libertad de navegación en el Mar Rojo y el Golfo.

"Con el lanzamiento de EUNAVFOR ASPIDES, la Unión Europea responde rápidamente a la necesidad de restablecer la seguridad marítima y la libertad de navegación en un corredor marítimo altamente estratégico. La operación desempeñará un papel clave en la salvaguardia de los intereses comerciales y de seguridad, por el bien de la UE y de la comunidad internacional en general", ha valorado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. "Agradezco la decisión de hoy de lanzar la operación Aspides. Europa garantizará la libertad de navegación en el mar Rojo, trabajando junto a nuestros socios internacionales", ha dicho la presidenta Ursula von der Leyen, que este lunes ha formalizado en una reunión de su partido, la CDU alemana, su candidatura para perseguir un nuevo mandato al frente del Ejecutivo comunitario.

La misión tendrá carácter puramente defensivo lo que significa que su tarea consistirá en acompañar y escoltar a los buques que transitan por la zona de operaciones designada: el estrecho de Baab al-Mandab y el estrecho de Ormuz, así como en aguas internacionales del mar Rojo, el Golfo de Adén, el mar Arábigo, el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico. Para ello, según fuentes diplomáticas, contará con cuatro fragatas que aportarán Alemania, Francia, Italia y Grecia. Este último país acogerá el cuartel general de la operación con el comandante Vasilios Griparis mientras que la fuerza naval estará liderada por el contralmirante italiano Stefano Constantino.

Misión defensiva

El mando militar, no obstante, sí podrá ordenar el derribo de misiles y drones hutíes en alta mar, aunque no atacaran preventivamente a los hutíes en territorio yemení como sí han hecho los países implicados en la misión 'Guardian de la Prosperidad' como es el caso de Estados Unidos y el Reino Unido. "No se tomarán medidas arbitrarias en suelo yemení. Estamos ahí para proteger barcos civiles", insisten fuentes del Ejecutivo comunitario que insisten en que la misión está en línea con la resolución del consejo de seguridad de Naciones Unidas y que se coordinará con otras ya desplegadas como la 'operación Atalanta', que lucha contra la piratería en el océano Índico y lidera España, y también con la operación de la coalición multinacional 'Guardian de la Prosperidad'.

En cuanto a los plazos, la misión tendrá una vigencia inicial de un año. "Esperamos que el objetivo se cumpla en un año. De lo contrario, habrá una revisión de la operación y una evaluación y el Consejo decidirá si extenderla o no", explican las mismas fuentes. Cuando planteó la misión hace unos meses, Borrell alegó que muchas empresas europeas habían pedido a la Unión Europea que actuara para evitar el estrangulamiento marítimo en una zona que es fundamental para el comercio mundial y que ha obligado a muchas navieras a cambiar de rutas por otras más largas, como la que rodea el cabo de Buena Esperanza, para esquivar los posibles ataques. Algo que ha disparado el coste de los fletes aunque según las recientes estimaciones de la Comisión Europea el impacto económico sobre Europa ha sido hasta ahora limitado.