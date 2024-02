El frenesí de nombramientos de embajadores de Albares adelgaza las opciones de plaza por concurso

No hay prácticamente Consejo de Ministros desde que se estrenó la nueva legislatura al que José Manuel Albares no lleve el nombramiento de nuevos embajadores. Desde el pasado 22 noviembre, hace dos meses y medio, el Ministro de Exteriores ha designado a 27 jefes de misión, casi todos en el extranjero [lista al final del artículo]. Este ritmo preocupa a quienes, dentro de la carrera diplomática, no prevén ser elegidos a iniciativa del ministro socialista y pretenden conseguir un puesto fuera a través de un eventual concurso, conocido como “embabombo”.

Los diplomáticos consultados (embajadores, cónsules o subdirectores) ni siquiera están seguros de que vaya a producirse esa convocatoria, que es tradición reciente, pero no es obligatoria. Si llega, a buen seguro estará bastante mermada de opciones.

“Nos dicen que va a salir, pero el ministro lo está adelgazando con las embajadas que ya habrá dado para entonces. Se esperaba un embabombo grande, por el parón electoral, pero probablemente llegue reducido”, dice un diplomático consultado.

“Hay malestar e incertidumbre y mucha gente deseando irse fuera del Ministerio, pero a estas alturas aún no ha salido la lista de embajadas a cubrir. Con todos los nombramientos que ya ha hecho el ministro, muchos se va a quedar en tierra. Además, ven que se nombra a gente muy joven y piensan: dejad algo para los que no somos amigos”, alega otro.

Un tercero coincide en que “hay pocos puestos” y que Albares está generando recelos porque envía embajadores jóvenes y “que conoce de Moncloa”, pero añade un matiz: hay mucha gente que está pidiendo destino fuera porque había retrasado su salida, ya que estaba participando en el semestre de la presidencia española del Consejo de la UE; otros, son embajadores que ya habían sido elegidos pero cuyas candidaturas se retrasaron por el ciclo electoral. Es el caso de los 11 primeros nombramientos oficializados en esta legislatura, que provenían del último bombo presentado, a finales del año 2022.

“Todo el mundo está preguntando por qué se está tardando tanto en sacar el embabombo”, añade un cuarto diplomático de carrera, que sin embargo considera normal el ritmo de nombramientos de Albares. “El temor que hay es que este año finalmente no se saque ninguno”, apunta, o que sean puestos de menor rango, en embajadas de menor categoría, con alguna principal para disimular.

Las embajadas se clasifican en tres categorías: A (como Washington, Londres o París), B (Rabat o Tel Aviv) y C (Quito o Teherán).

El embabombo esperado

El Gobierno puede designar embajador a quien considere oportuno, siempre que sea español y mayor de edad. A la hora de la verdad, el grueso de los 130 embajadores en la actualidad provienen de los cerca de 1.000 diplomáticos de carrera que han aprobado la oposición. El ministro elige a muchos de ellos. José Manuel Albares ha designado y el Consejo de Ministros aprobado algunos nombramientos polémicos recientes, especialmente el del ex ministro socialista Héctor Gómez para el puesto de Naciones Unidas en Nueva York o el de Miquel Iceta para la Unesco. La Asociación de Diplomáticos ha protestado por esos nombramientos políticos, como suele hacer.

Para los que no son elegidos por el ministro en base a su cercanía o confianza está el concurso de jefaturas de misión o embabombo. De los candidatos presentados, la Junta de la carrera diplomática presenta una terna al ministro. Él elige al que considera más adecuado.

Si finalmente sale, el embabombo de este año estará muy disputado. Y probablemente su resolución coincida en el tiempo con la del "bombo", el otro concurso de puestos de rango inferior al de embajador: segunda jefatura de embajada, cónsul general, cónsul, secretario o consejero. Algunos diplomáticos con suficiente antigüedad jugarán a ambas cartas: una jefatura de misión en el embabombo y un cargo alto en el bombo.

En el borrador de “bombo” de este año, que aún no se ha publicado en el BOE, pero al que ha tenido acceso este diario, hay cerca de 120 puestos disponibles en misiones que van desde París, Ámsterdam o Nueva York a Abuja (Nigeria) o Dakar (Senegal). De ellos, hay siete puestos exclusivamente para diplomáticos de categoría de embajador o ministro, todos en embajadas de tipo A; y el resto se amplían a categorías de menos antigüedad dentro de la carrera como consejero o secretario.

Lista de embajadores nombrados por Albares

Desde el 28 de noviembre al 16 de febrero: