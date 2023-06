El papa Francisco visitó este martes por la mañana el Hospital Gemelli de Roma para someterse a unos exámenes médicos, y regresó al Vaticano antes del medio día, según confirmó en un breve comunicado Matteo Bruni, el portavoz vaticano.

La prensa italiana había dado cuenta de que Francisco se dirigió al Centro de Medicina del Envejecimiento (Cemi) del Policlínico Gemelli durante la mañana, el hospital donde ha estado internado dos veces, siendo la última a finales de marzo.

Alrededor de una hora después de su llegada, el Papa abandonó el centro que brinda cuidado a los ancianos "frágiles" a través de protocolos de intervención personalizados y generales, tal y como se describe en su página web. El 26 de mayo de este año, el Papa tuvo que cancelar su agenda debido a una fiebre, pero reapareció al día siguiente en buen estado y retomó su actividad.

A finales de marzo, Francisco fue hospitalizado tres noches en el hospital Gemelli de Roma por "una pulmonía aguda", tal como lo explicó él mismo en el vuelo de retorno de su viaje a Hungría. "Lo que he tenido es que me sentí mal después de la audiencia, no quise comer y me fui a dormir, pero no perdí el sentido, sólo tenía fiebre alta", dijo al ser preguntado por los motivos de su hospitalización de tres días en el Policlínico Gemelli de Roma.

Aquella fue la segunda vez que Francisco estuvo internado en el Gemelli. La primera ocurrió el 4 de julio de 2021, cuando fue sometido a una operación de colon y permaneció en el hospital durante diez días con un proceso de recuperación gradual. Desde entonces, el Papa también ha sufrido un problema en su rodilla derecha que le requiere usar un bastón o silla de ruedas, aunque ha afirmado repetidamente que no desea someterse a cirugía.

Encuentro en Lisboa con víctimas de abusos sexuales de la Iglesia

Por otra parte, este martes también se ha anunciado que en agosto, el papa Francisco se encontrará en Lisboa con víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica, en el transcurso de su visita de cinco días a Portugal para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). El presidente de la Fundación JMJ Lisboa 2023, el obispo Américo Aguiar, evitó proporcionar detalles sobre la reunión durante la presentación del programa de la JMJ, que se llevará a cabo del 1 al 6 de agosto en la capital portuguesa. La organización no proporcionó detalles sobre cuándo, dónde o en qué contexto se llevará a cabo la reunión del Papa con las víctimas, por respeto a su identidad.

"Respetamos a las personas invitadas que no se sentirían a gusto con la presencia de medios. No es un tabú ni para ocultar información. Es un pacto de caballeros", expresó Aguiar en una conferencia de prensa. "Debemos proteger a las víctimas", enfatizó el obispo.

La comisión independiente que investigó los abusos en la Iglesia Católica lusa concluyó, en el informe presentado el pasado febrero, que al menos 4.800 menores fueron abusados durante los últimos 70 años.

La Iglesia portuguesa, que solo se ha mostrado dispuesta a indemnizar a las víctimas si la Justicia lo ordena, ha dejado a criterio de los obispos la suspensión de sacerdotes en activo sospechosos de abusos.

Desde febrero, al menos trece sacerdotes han sido suspendidos en distintas diócesis del país, en especial en Lisboa y Oporto.

Tras la disolución de la comisión de expertos, la Iglesia católica ha creado a un nuevo grupo de trabajo, llamado Vita, que pretende atajar la pederastia con apoyo a las víctimas y a los abusadores.