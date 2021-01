Un juez bloquea la orden de Biden de suspender las deportaciones por cien días

Un juez federal en Texas bloqueó este martes temporalmente la medida del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por la que se suspendía la deportación de inmigrantes indocumentados por un periodo de cien días.





VICTORY FOR TEXAS

Six days into the @JoeBiden admin, Texas successfully stopped the unconstitutional & irresponsible deportation freeze. The fed gov't must abide by immigration laws, not circumvent them. I'll continue to fight for Texans & the rule of law.https://t.co/f5UQVjSsG9