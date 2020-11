Sturgeon defiende la independencia de Escocia tras las palabras de Johnson

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, defendió este martes que la mejor manera de proteger su región es con la independencia, después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, calificase de "desastre" la autonomía escocesa.



El jefe del Gobierno conservador hizo esa observación, según los medios, en una reunión virtual el martes con un grupo de diputados conservadores de circunscripciones del norte de Inglaterra.



En su cuenta de Twitter, la líder nacionalista escocesa respondió afirmando que la "única manera de proteger y fortalecer" el Parlamento autonómico escocés es a través de la independencia.





Worth bookmarking these PM comments for the next time Tories say they're not a threat to the powers of the Scottish Parliament - or, even more incredibly, that they support devolving more powers. The only way to protect & strengthen @ScotParl is with independence. https://t.co/Hk7DqoFeuY