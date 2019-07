Corea del Norte libera al estudiante australiano detenido

El estudiante australiano desaparecido hace dos semanas en Corea del Norte, Alek Sigley, se encuentra a salvo en China tras ser liberado por las autoridades de Pionyang, informó hoy el primer ministro de Australia, Scott Morrison.



"Sabemos que está a salvo", dijo Morrison durante una sesión de control en el Parlamento en Camberra.



"Está en territorio australiano en China", añadió posteriormente durante el mismo debate.



Según el portal NK News, especializado en informaciones sobre Corea del Norte, se espera que Sigley viaje a lo largo del día hacia Tokio.



Sigley, estudiante universitario de literatura en Pionyang de 29 años, de padre australiano y madre china, fue puesto en libertad tras la mediación el miércoles de una delegación sueca.



"Las autoridades suecas nos informaron de que se reunieron con altos cargos de Corea del Norte y plantearon la cuestión de la desaparición de Alek", indicó el primer ministro.



"Fuimos informados de que Corea del Norte lo ha puesto en libertad y que ha salido del país, y puedo confirmar que ha llegado a salvo", añadió.



La televisión australiana mostró imágenes de Sigley a su llegada al aeropuerto de Pekín, donde el estudiante aseguró encontrarse bien pero evitó dar detalles de lo ocurrido en Pionyang.



"Estoy bien, estoy bien. Estoy muy bien", dijo un sonriente Sigley a preguntas de la prensa en la terminal, desde donde se dirigió a la embajada australiana.



Su padre, Gary Sigley, se mostró "extremadamente satisfecho" por la liberación de su hijo del que "ha estado todo el tiempo bien y con buen espíritu", en declaraciones a la cadena pública australiana ABC.



La familia del estudiante dio la alerta por su desaparición el pasado 27 de junio al no poder hablar con él a través de Whatsapp como era "habitual".



Sigley estaba también a cargo de una empresa turística especializada en visitas culturales a Corea del Norte y en su cuenta de Twitter ha detallado su vida como estudiante en Pioyang desde finales de 2018.







New signage above the main entrance to the Ryugyong Hotel bearing its name and logo. A sign that it will soon be open for business?



???? ??? ???? ? ??. ??? ????? ??? ??? ???? ??. ???? ???? ???? pic.twitter.com/bwdDot50ya