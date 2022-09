Publio Cornelio Escipión y Emilia Paula tienen nuevos rostros este año con Javier Argudo y María Montserrat Robira, quienes fueron elegidos el pasado mes de enero con el amplio respaldo de las legiones romanas para 2022 y 2023. «En la Legión de Sagunto somos una auténtica piña y queremos conseguir que también suceda lo mismo con todas las legiones para ser todos uno», expresan. Él es natural de Abarán y ella nació en La Unión, pero desde hace años tienen la 'doble nacionalidad' con la de ser también cartageneros, residiendo en El Algar desde hace tiempo. Él entró en las fiestas en 2012 a través de la Legión de Escipión, pasando después a Adoradores de Venus y estabilizándose en Sagunto, legión en la que en 2017 se incorporó María y en la que también están enroladas sus tres hijas festeras: Lucía, Paula e Irene. «Soy festera desde que Javi me descubrió este mundo de Carthagineses y Romanos. Él la vive a tope y me contagió su ilusión y su empuje, por lo que me decidí a dar el paso», explica María Montserrat, mientras que su pareja completa la explicación diciendo que interpretar a los personajes principales «es algo muy grande», añadiendo que su vida «experimentó un cambio muy grande con las fiestas, donde he conocido mucha gente y he hecho muchos amigos»

Despedida de Aníbal e Himilce

Víctor Nieto y Carmen Pareja vivirán su último año como principales personajes carthagineses. Matrimonio en la vida real, fueron elegidos en noviembre de 2018 y en la edición XXX ejercieron como tales de forma muy intensa. Después llegó la pandemia y los dos componentes de Tropas de Aníbal se adaptaron a las limitaciones de esos dos ejercicios. Ahora, con la recuperación de la plenitud festera, llega la despedida, por lo que serán diez días muy especiales.

Para ella, representar a la princesa Himilce es hacerse realidad un papel que había «soñado y deseado» por lo que representa y del que considera que, como otras mujeres de la historia, son grandes «olvidadas», mientras que para el guerrero ser el general es «vivir una experiencia inolvidable y devolver a las fiestas lo que nos ha dado», indica quien está en las fiestas desde su origen en 1990 y para quien Aníbal Barca «es el mayor estratega de la historia, un personaje que se ha ganado la inmortalidad».

Kraser, autor del cartel

El caballo, que figura en los símbolos principales de ambos bandos, es el epicentro elegido por el internacional artista cartagenero para una imagen oficial que que 'galopa entre la historia y la fiesta'.

Luis Zahera y Manuel Tallafé, pregoneros

El actor y monologuista gallego tiene un premio Goya a la interpretación y ha participado en series como 'Sin tetas no hay paraíso' y 'Celda 211'. Por su parte, el gaditano (actor, cantante y colaborador de radio y televisión) ha estado en 'Allí abajo', '30 monedas' y en películas como 'Las brujas de Zugarramurdi', 'Alatriste' y 'Mortadelo y Filemón'.

Ambos, que coincidieron en los capítulos de 'Entrevías', serán los encargados de pregonar el regreso de los festejos esta noche desde el balcón del Palacio Consistorial.

Distinguidos por Roma y Carthago

La Hermandad de la Bona Dea nombró ‘Hija predilecta’ a Yolanda Muñoz, presidenta de la Autoridad Portuaria, durante la cena que el colectivo de patricias romanas compartió con el Estado Mayor y en la que la distinguida prometió «defender el puerto como capital del Mediterráneo». Por su parte, el Consejo Carthaginés concede los títulos de ‘Gran Dama de Carthago’ y ‘Hannon el Navegante’ a Isabel María Ruiz Martínez (Guardia de Tanit) y Javier Nieto Roca (Tropas de Aníbal) por su labor desinteresada e incansable para engrandecer las fiestas.

«No me lo esperaba y es una gran ilusión para un año muy especial, pues, en mi caso, no disfruto de unas fiestas desde 2018 porque tuve que pasar por el quirófano en 2019», expresa quien es festera desde 2001. Por su parte, el hijo de quien fue el primer sufeta carthaginés, es el autor del guión de las ‘Bodas de Aníbal e Himilce’(cedido de forma desinteresada al Consejo) y el impulsor de la ‘Ruta de los centinelas’. Recibirán los nombramientos el martes 20, antes de comenzar el Oráculo de Tanit.