Ballesta apuesta por la continuidad para las municipales

El Comité Electoral del Partido Popular ha ratificado hoy la lista municipal del PP en el Ayuntamiento de Murcia, que ha sido presentada ante la Junta Electoral; una lista que "refleja el concepto de equipo, un equipo profesional y con una alta capacidad de gestión para la séptima capital de España, integrado por mujeres y hombres de Murcia, comprometidos con su municipio", señaló el número 1, José Ballesta.

El alcalde indicó que "es un equipo en el que ninguno de sus componentes es más importante que el conjunto de todos ellos" y destacó su capacidad de gestión. "Son los que más brillan en el desarrollo de sus respectivas áreas profesionales, lo que la séptima capital de España necesita para continuar en ascenso", aseveró.

José Ballesta también destacó "el compromiso" de los integrantes de la lista de los populares murcianos al Ayuntamiento capitalino. "Compromiso con Murcia y con el proyecto de ciudad que estamos desarrollando en el municipio a lo largo de estos últimos cuatro años, de la mano de los distintos colectivos que integran la sociedad civil murciana", manifestó.

"Son personas que van a entregarse por completo a Murcia, sin ningún tipo de reservas personales o profesionales, que van a estar al servicio permanente de la sociedad murciana, a la que conocen muy bien porque forman parte activa de su tejido asociativo".

Además, el alcalde destacó las "distintas procedencias no sólo del conjunto de barrios y pedanías del municipio, sino también del ámbito social, humano y profesional" de los integrantes de la lista, "que refleja la pluralidad de nuestra ciudad".



Lista completa

1 José Ballesta Germán

2 Rebeca Pérez López

3 José Guillén Parra

4 Antonio Javier Navarro Corchón

5 María de las Mercedes Bernabé Pérez

6 Jesús Francisco Pacheco Méndez

7 José Felipe Coello Fariña

8 Pilar Torres Díez

9 Eduardo Martínez-Oliva Aguilera

10 Belén López Cambronero

11 Marco Antonio Fernández Esteban

12 José Francisco Muñoz Moreno

13 Carmen Mateo Hernández

14 Fulgencio Perona Paños

15 Peligros Nicolás Serrano

16 Francisco Fenoll Olivares

17 Mari Carmen Martínez Noguera

18 Juan José Almela Martínez

19 Susana Polo López

20 Ramón Andrés Abellán

21 María Pilar Vivancos Alarcón

22 Jesús Zapata Martínez

23 Miguel Ángel Noguera Gómez

24 Sofía López-Briones Guil

25 José Manuel López Martínez

26 Verónica Janeth Álvarez Franco

27 María del Pilar Balsalobre González

28 Pedro José Ruipérez Mompeán

29 Isidro Zapata Calvo

SUP 1 María José Esther Párraga Ballester

SUP 2 Helena Rodríguez Torres

SUP 3 José Burruezo Espín