Cambiemos Molina se ofrece a pactar "para garantizar el cambio"

Cambiemos Molina de Segura mostró ayer «su disposición a llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas políticas que garantice el cambio en Molina de Segura». La plataforma municipalista, que obtuvo 4.546 votos y 4 concejales en las elecciones del domingo, afirma tener «disposición al diálogo, siempre que sea un diálogo para lograr el cambio político en nuestra ciudad, que no es solamente el cambio de políticos, sino el cambio de políticas. Necesitamos transformar la forma de gobernar de este Ayuntamiento».

Tal y como señala el candidato a la alcaldía de Cambiemos Molina, Fernando Miñana, «todas las formaciones que concurrieron a las elecciones, a excepción lógicamente del PP, se presentaron ante la ciudadanía como una propuesta para el cambio. Ahora es el momento de demostrar si esa promesa era cierta, o simplemente era un eslogan para embaucar a los votantes. El cambio no puede ser que sigan gobernando los mismos que lo han hecho los últimos 20 años, los que nos han traído a esta situación. El cambio no es que Eduardo Contreras siga siendo alcalde de Molina de Segura».

Y añade que «para Cambiemos Molina de Segura, la negociación no pasa por hablar de sillones, sino por trazar un programa común, realizable y que dé respuestas a las problemáticas concretas a las que enfrentan los vecinos y vecinas del municipio».

El anuncio ha sido bien recibido por la alcaldable socialista, Esther Clavero, la segunda lista más votada tras el PP, que asegura, no obstante, que está dispuesta a pactar «pero no a toda costa», siempre respetando líneas programáticas porque no quiere «el poder por el poder». Clavero, que ayer participó en una reunión de la junta ejecutiva local, insiste, sin embargo, en que el pueblo de Molina ha dejado claro «que quiere un cambio» por lo que iniciará una ronda de contactos con otras formaciones políticas para lograrlo.