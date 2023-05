Mientras las derechas parecen avanzar en España y en la Región de Murcia, Podemos, en coalición con Izquierda Unida y Alianza Verde, puede estar aumentando sus apoyos a costa de sus socios en el Gobierno central, el PSOE, y aspira a formar su propio grupo parlamentario en la Asamblea Regional. La izquierda comiéndose a sí misma.

Llegan al 28M con expectativas de mejorar el resultado de 2019. ¿Lo palpan en la calle?

La verdad es que sí. Quienes estaban al mando de Podemos e IU no consiguieron ni en 2015 ni en 2019 llegar a un acuerdo entre las principales fuerzas de izquierda. Esto es algo que deseaba la gente en una región como la nuestra, muy derechizada.

Aunque no todas las fuerzas a la izquierda del PSOE están dentro de ese acuerdo.

Podemos siempre ha estado abierto a todo tipo de pactos y todo tipo de coaliciones. Fueron otros los que decidieron tomar ese camino, absolutamente respetable. Y durante los cuatro años que he estado en la Asamblea Regional, con quienes he trabajado han sido siempre los compañeros de Izquierda Unida. Los demás es que no sé dónde han estado.

¿Están creciendo a costa del Partido Socialista?

Puede ser que sí. De hecho, se nos acerca mucha gente del Partido Socialista, militantes de base, de toda la vida, que nos dicen que somos nosotros los que hemos hecho oposición al Gobierno en la Asamblea Regional.

¿Por qué un socialista debería votar en estas elecciones a Podemos?

Porque, tanto en el Gobierno de España como aquí, somos la izquierda que siempre está tirando del brazo del PSOE cada vez que intentan pactar con la derecha. Hay un caso absolutamente sangrante en la Región que lo llevo clavado, que es el de la Ley del Mar Menor, que nosotros llamamos Pacto del Nitrato. Todos sabíamos que no iba a servir para salvarlo porque es una ley que salía del puño y letra de la Fundación Ingenio. Pese a todo, si queremos una mayoría diferente o una alternativa, el PSOE y nosotros tendremos que llegar a acuerdos como se llegó en el Estado. Al final, pese a las diferencias, el Gobierno de coalición en España, ha sido muy positivo en general para la gente de nuestro país. Sin Podemos no se habría subido el salario mínimo dos veces ni habríamos conquistado derechos como el ingreso mínimo vital. Hemos tenido que llegar nosotros para que exista la primera Ley de Vivienda.

Que no gusta nada al Gobierno regional.

Lo curioso es que la Ley de Vivienda de esta Región lleva ya seis o siete años durmiendo en un cajón de la Asamblea Regional, sin reglamento y sin ponerse en marcha. Nosotros, desde luego, si tenemos responsabilidades de Gobierno, una de las primeras cosas que haremos será que esta norma estatal se cumpla también aquí.

¿Hubiera actuado igual conociendo la decisión de la Junta Electoral Central en el debate electoral del pasado viernes? Yo nunca me arrodillo ante ninguna injusticia y esto lo es. No hay ningún precedente. En ningún debate de la historia se ha exigido a un candidato entrar o salir a medio, como pretendía la interpretación torticera que hizo la televisión pública de López Miras. Además, se negaron a informarnos de cómo iba a transcurrir el debate hasta diez minutos antes, con muy malas formas y a gritos, he de decir. Solo defendí mi derecho y el de la candidata de Verdes Equo a participar en el debate en las mismas condiciones que el resto, algo de justicia. Hay quien dice que con esa actitud apuntaló la campaña de Fernando López Miras. ¿Está de acuerdo? Ciudadanos ha sido la muleta del PP de la corrupción. El PSOE en la Región ha pactado con el PP y las multinacionales del agronegocio leyes tan dañinas como la del Mar Menor. A mí el PP y su presidente tránsfuga en la Asamblea me han echado de la tribuna, me han intervenido el Grupo Mixto para silenciarme y me han llamado de todo. No creo que nadie pueda decir que ha habido una voz más crítica con López Miras. No veo a Podemos muy cerca del PSOE. Espero, y lo digo con total sinceridad, que después del 28M tengamos que entendernos con ellos. Tenemos que hacerlo para darle un vuelco a esta región. Ahora bien, será sobre programa, como han hecho nuestros compañeros a nivel estatal. Será un programa con medidas importantes para la ciudadanía. Si no se tuvieran que entender será que PP y Vox les han pasado por encima, como dicen las encuestas. ¿Está preparada? Estoy preparada para lo que haga falta. La encuesta última, esto se dice siempre, pero creo que en verdad, será el 28 de mayo y entonces veremos lo que pasa y qué es lo que entra en la Asamblea Regional. Evidentemente, si Vox dobla sus diputados pues será muchísimo peor para los murcianos y nosotros tendremos muchísimo más trabajo.

Me hablaba del Pacto del Nitrato. ¿Volverán a presentar la próxima legislatura la iniciativa del Parque Regional del Mar Menor?

Por supuesto. La Ley del Mar Menor no sirve para nada porque tenemos un Gobierno regional que no quiere tomar decisiones al comienzo de tubería. Gasta millones de dinero público en poner parches, como es quitar la ova de las playa, No es solo que el problema no se haya acabado, sino que en el año 2022 entraron más toneladas de nitratos que nunca a la laguna.

¿Y el Gobierno de España está haciendo su parte?

Todas las competencias que tienen que ver con la contaminación del Mar Menor son regionales, tal y como dice nuestro Estatuto de Autonomía.

¿Y si vemos que nada cambia, qué propone, un 155?

Si se tiene que aplicar un 155 ambiental para que esto se solucione, pues el Gobierno de España tendrá que hacer lo que tenga que hacer, pero no podemos dejar morir un ecosistema como el Mar Menor porque es un ecosistema natural único en el mundo y porque la economía de una comarca entera depende de su entorno.

¿Hace falta mucha ‘Valentía para transformar’ esta Región, como dice su lema de campaña?

Sí, porque el Gobierno de la Región de Murcia está compuesto por los mayordomos de los que mandan sin presentarse a las elecciones. Son los mayordomos de las grandes empresas extractivas del agronegocio, algunas de las cuales forman parte de la Fundación Ingenio, y de las grandes macrogranjas, que hasta intentaron destrozar el monte Arabí de Yecla. Son las marionetas de esa gente poderosa.

Entre sus primeras medidas si llega al Gobierno está la de acabar con las listas de espera de la sanidad. ¿Tan fácil es?

Es cuestión de voluntad política exclusivamente y de aplicar los recursos que sean necesarios. Pero nunca se solucionarán si desde junio pasado hasta hoy se despiden a casi 1.700 sanitarios en el Servicio Murciano de Salud. Hay más de 220.000 personas en listas de espera para ser operadas, para que les hagan cualquier prueba diagnóstica o para ver al especialista. Pero es que, aparte, hay 86.000 más que ni siquiera tienen todavía cita asignada.

¿Y por qué no hay voluntad política?

Porque cuanto peor esté lo público, más necesitamos lo privado. Por eso, este Gobierno regional privatiza la sanidad y la educación.

Las iniciativas moradas que vuelven Han sido muchas las iniciativas que Podemos llevó a la Asamblea y que fueron rechazadas por la mayoría. No obstante, María Marín sigue creyendo en ellas y volverá a presentarlas en la XI Legislatura. Se refiere al Parque Regional para el Mar Menor y una nueva Ley de Residencias «para que nunca jamás en la vida vuelva a pasar con nuestros ancianos». Además, los diputados volverán a ver la Ley de Endometriosis, enfermedad que dificulta a las mujeres tener hijos. «Dicen algunos que son el partido de las familias, pero es mentira, el partido de las familias somos nosotros».

¿Hay un pacto oculto del Gobierno con empresas privadas de la sanidad o de la educación?

Yo no digo que haya ningún pacto oculto, pero sí que cada año se destina más dinero público en los presupuestos regionales a la educación y a la sanidad privada.

Ustedes no están entrando mucho al trapo del AVE. ¿Por qué?

A mí, me importa la mayoría social de la Región de Murcia y lo que me gustaría es tener una tierra vertebrada con el transporte público, algo que no ha pasado en 28 años en una comunidad uniprovincial donde la distancia máxima es de 158 kilómetros. No sé qué sería del señor López Miras si tuviera que gobernar un área metropolitana como la de Barcelona, con más de trescientos municipios. Y hablando de Alta Velocidad, me gustaría recordar y volver a darle las gracias a todos esos murcianos, sobre todo de los barrios del sur de la ciudad, que se dejaron la piel luchando por el soterramiento.

¿Terminamos con el Trasvase? ¿Le queda algo que decir?

Llevamos con el agua para todos desde que era pequeña. Y lo peor es que todavía cuela y aún hay gente que cree que el PP les va a traer más agua. Lo que no va a hacer Podemos, y me parece fundamental, es contarle milongas a los agricultores. Además, tenemos el mismo discurso en todo el país.

Eso es lo que dice Vox.

Pues no. Decimos que sí al Trasvase, pero es necesario estar implementando ya alternativas, porque el cambio climático y la sequía están aquí. Apostamos por la energía agrivoltaica, de tal forma que nuestros agricultores puedan aprovechar la energía fotovoltaica para sacar agua de sus pozos y que eso sea un valor añadido a sus terrenos.

¿Nadie ha intentado implantarlo aquí?

Podemos lo presentó en la Asamblea y el Partido Popular no quiso ni leérselo, como hace con todas las leyes que llevamos.