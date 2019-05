Vox ve muy difícil un acuerdo con PP y Cs pero no cierra la puerta

Si el PP quiere revalidar el Gobierno necesita el apoyo de dos socios: Ciudadanos y Vox. Pero, ¿y qué piensa Vox? ¿Están por la labor? Ellos sostienen que no manejan ninguna intención de entrar en gobiernos ni en cargos. «Aunque eso no significa que nos cerremos en banda», explicaba ayer Ibáñez, quien apuntaba que la pelota de la gobernabilidad se encuentra en el tejado de PSOE y PP, y que ellos, si les llaman, los escucharán. Pero, advierte, «si alguien quiere saber algo de nosotros, va a tener que ceder y recuperar el sentido común y recuperar las ideas de Vox». «No claudicaremos en la defensa de nuestras ideas más fundamentales», afirmaba a este diario Ibañez.

La dirección regional de Vox se reunía ayer para analizar los resultados. «Han sido extraordinarios», indicaba Ibáñez. El encuentro no abordó los pactos. De hecho, aunque prefieren un gobierno entre PP, Cs y Vox antes que uno formado por PSOE, CS y Podemos, desde Vox se sienten «profundamente lejos de los cuatro partidos» de la pasada legislatura. «No comulgamos con su reforma del Estatuto».

Y «pactar con el PP de López Miras no es algo agradable para nosotros; consideramos que el partido ha degastado a un sector muy amplio de la sociedad murciana», expresaba Ibáñez. Y sobre Ciudadanos mantiene que no tolerarán «un show como en Andalucía, donde pidieron reunirse a escondidas». «No aceptaremos que ridiculicen a nuestros votantes. No aceptaremos intermediarios».