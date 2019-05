Y habla inglés

Yo no sé a ustedes, pero a mí me gustan estos partidos pequeños que nacen con un ideario muy definido, sea la ayuda a las viudas, o, como en este caso, la protección y la defensa de los animales. Además, que el PACMA ha conseguido un buen montón de votos en las elecciones generales – aquí en Murcia más de los que han sacado otros que parecía que iban a comerse el mundo – y eso indica que en esta Región hay gente concienciada con la defensa de los animales y que incluso les interesa más que algunas promesas rimbombantes de otros partidos. Imagínense ustedes, el PACMA no tiene sede en Murcia –dicen que el dinero que consiguen de las cuotas lo emplean en ayudas a causas de animales–, o sea que no sabemos dónde se reúne la militancia, quizás en la casa de alguno de ellos. Tampoco tienen actos de campaña que no sean las convocatorias que les hacemos los medios de comunicación. Pues, con todo eso, ahí los tienen, con el montón de votos y subiendo.

La candidata del Partido Animalista a diputada de la Asamblea Regional se llama María Sheeran, y, como su apellido indica, es hija de un irlandés que vino a España, se enamoró de una señora de aquí, se casó con ella y se quedó a vivir entre nosotros, primero en Madrid, y luego en la Región de Murcia. La llegada de la familia a estas tierras se produjo cuando María tenía 12 años, y el paso consistió en dejar Madrid y venirse a vivir a Caravaca, lo que, es seguro, tuvo que resultar un cambio bastante radical para aquella criatura, porque Caravaca es una ciudad preciosa, pero, oiga, no es Madrid. En cualquier caso, el destino de María estaba claro dados sus ancestros, debía estudiar Filología Inglesa y hacerse profesora de inglés, mediante oposición, en un instituto público. Las aprobó en Andalucía, así que tiene su plaza en Huercal Overa. Pero, ahora, ya de adulta, María vive con su pareja en Los Dolores y no ha querido irse a Almería, así que cada día ha de hacer más de 200 kilómetros para ir a trabajar y volver a dormir a su casa.

María Sheeran está comprometida con las causas que defiende, pertenece a asociaciones en defensa de los animales y colabora con instituciones que se dedican a recoger y cuidar a los que los desalmados abandonan. Ella tiene tres gatos fijos en casa, más un cuarto que ha acogido en espera de una familia que lo quiera adoptar. Es vegana, desde hace 3 años, y, hablando con ella de comidas típicas de nuestra Región que no llevan carne, nos dijo que su suegra hace un arroz con habichuelas de cine. Todo esto de los animales va unido en su partido a un ecologismo bastante militante, así que, entre o no entre en la Asamblea, votos va a tener, quizás aún más que en las nacionales.

Y, además, habla inglés. A ver cuántos de los candidatos pueden decir lo mismo.