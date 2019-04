Región de Murcia, votando a la derecha desde 1993

La bajada de votos al PP no significaría menor apoyo a la derecha, sino un trasvase a otros partidos del mismo espectro.

Hubo un tiempo, antes de lo que muchos murcianos son capaces de recordar, en el que la izquierda tenía el apoyo mayoritario en la Región de Murcia. Nos remontamos a las elecciones generales de 1979. Adolfo Suárez ganaba los comicios, pero en la Región se apostó ya más por la formación de Felipe González. En 1982 los socialistas sí que alcanzaron el poder en España y más de la mitad de los votantes murcianos apostaron por ese resultado. En 1983, primeras elecciones a la Asamblea Regional, casi un 60% de los electores votaron a partidos de izquierda.

La tendencia, vista hoy en la Región como exótica, siguió en las generales de 1986 y 1989; así como en las autonómicas de 1987 y 1991. Los buenos tiempos de la izquierda en la Región de Murcia no eran mérito exclusivo del Partido Socialista, el bloque era aupado por el PCE/IU. Pero en las siguientes generales de 1993, año del primer debate electoral en la historia de España, los murcianos retiraron su confianza al partido de la rosa y, hasta el momento, el que diga «para siempre» no se equivoca.

Los próximos 28 de abril y 26 de mayo los españoles son llamados a las urnas otra vez, y según la macroencuesta del CIS para las generales, el partido más votado será el PSOE, pero no en la Región, que ganaría el PP. Está por ver si el bloque de izquierda (socialistas más Podemos e IU-LV) suma más que el de derecha y centro-derecha (PP, Cs, Vox).

La decana del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología, Amparo Albentosa, cree bastante probable que el Partido Popular vea su mermado el apoyo de la ciudadanía en estas elecciones. Pero esto no significa que el bloque ideológico de centro-derecha vaya a venirse abajo: «Votantes históricos del PP van a mudarse a Vox». Y también es posible, según explica, que este trasvase afecte a Ciudadanos.

Que una Comunidad lleve 26 años siendo gobernada por un mismo bloque ideológico «no debería ser normal», en opinión de Albentosa, pero es común que «cuando la gente vota a un partido y percibe que le va bien, se conviertan en fijos». Por otra parte, la influencia familiar también alcanza al espectro político: «Los padres influyen en los hijos y, cuando estos se hacen mayores pasan a influenciar a los ya ancianos».

El carácter de los ciudadanos también marca el sentido del voto, según la socióloga: «Murcia es conservadora, somos más acomodaticios, el Mediterráneo nos calma». Sin embargo, el politólogo Ignacio García López, se desmarca de esta teoría: «Antes del PP hubo muchos años de apoyo al PSOE, los cambios de tendencia se suelen dar por el mensaje que la población recibe». En su opinión, «la izquierda no supo transmitir qué políticas llevar a cabo para por ejemplo, traer agua a la Región, ni tampoco supo rentabilizar su lucha contra la especulación y la corrupción».

Aún así, García cree que la diferencia que separa al bloque de derechas con el de izquierda está menguando: «El PP vendió muy bien la bajada de impuestos, el nacionalismo hídrico –estaba mal visto no defender el 'Agua para todos'– y el crecimiento económico, pero cuando la gente empezó a tener problemas por la crisis, empezó a reaccionar».



La "moda" de Vox

La irrupción de Vox en el Congreso y en la Asamblea Regional no deja indiferente a nadie. Y menos el voto joven que apoyará al partido de Santiago Abascal. A Albentosa no le sorprende: «El grupo de extrema derecha Lo Nuestro siempre ha contado con miembros muy jóvenes y seguro que estarán contentísimos con Vox en las instituciones». La decana, que forma parte de la Federación de Asociaciones Africanas de la Región de Murcia, explica que el partido radical tiene éxito «porque usan el discurso del miedo a lo extraño, a los inmigrantes, el 'van a venir'... El efecto llamada del que hablan es mentira, como que a los extranjeros les dan casas gratis y no trabajan». Lo que hacen, en su opinión, es crear «una realidad que no existe, pero va calando».

García López, por su parte, cree que se trata de «una moda, igual que se vivió antes con Podemos y el 15M».

Sin embargo, el politólogo advierte del 'efecto bumerán': «Cuando pasen las elecciones Vox bajará, ya que empezaremos a valorar cuáles son realmente sus propuestas sobre los problemas que realmente preocupan a las personas».



Posibilidades de cambio

Cambiar una tendencia que lleva inamovible más de 25 años no es fácil. Sin embargo, tanto la Albentosa como García López sugieren que es probable que la derecha no continúe prevaleciendo después de las elecciones del 28A y 26M. «Desde los pasados comicios, Ciudadanos ha virado más a la derecha, por lo que puede perder votos hacia el PSOE», afirma López, quien añade que «la izquierda va a subir por el voto de miedo hacia Vox». Además, prevé que haya «más movilización debido a la polarización de la política en los últimos años».

Albentosa remarca que el tema del soterramiento de las vías del tren en Murcia sumará voto a la izquierda estas elecciones: «Era gente progresista la que estaba siempre en las protestas». Asimismo, recuerda que, según el CIS, hay un alto porcentaje de personas que no han decidido su voto».