La campaña de las Generales del PP en Murcia empieza en Cehegín

Tras la pegada de carteles de la pasada medianoche hoy se pone en marcha la campaña electoral en Cehegín. Los miembros de la lista de Partido Popular de la Región de Murcia al Congreso y Senado han paseado por las calles del Casco Histórico del municipio, recientemente nombrado primera Maravilla Rural de 2019 por los votos de los viajeros del portal HomeAway.

Alicia del Amor, alcaldesa de Cehegín, ha recibido al Presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y a los candidatos del Partido Popular. Del Amor se ha mostrado agradecido por la elección del Cehegín para el inicio de esta campaña electoral.

Violante Tomás, número 1 al senado por el Partido Popular, ha señalado la importancia que tienen estas elecciones. Tomás ha recordado el abandono al que Pedro Sánchez tiene sometida a la Región de Murcia. Además ha destacado que la mejor política que se puede hacer es la política social del empleo, una política que sólo garantiza Pablo Casado. "Casado, como presidente del Gobierno, será quien evite la crisis que nos vienen encima."

El Presidente de la comunidad ha pedido el voto para el Pablo Casado y el Partido Popular. "Pedro Sánchez no está en funciones si no está de vacaciones. Necesitamos salir de este desbloqueo político que está viviendo España y eso solo lo puede hacer un gobierno del Partido Popular con Pablo Casado como presidente." También ha señalado la importancia de Teodoro García, nº1 al congreso por el Partido Popular. "Si Pablo Casado es presidente Teodoro estará a su lado y el gobierno de España apostará por la Región y también por Cehegín.

El Partido Popular de Cehegín ha mostrado su agradecimiento a la dirección por haber escogido la ciudad para poner en marcha una campaña electoral tan importante para España y la Región de Murcia. Este hecho no es más que un reflejo del buen momento que atraviesan los populares de Cehegín, no solo en el municipio si no también a nivel regional.