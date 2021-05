Para invitar a repensar el uso de la tecnología, CEAPA (la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado) ha editado en formato de cómic las reflexiones de cuatro adolescentes sobre las pantallas, los casinos online, los likes en redes sociales, y otras grandes preocupaciones de los más jóvenes. Se trata de un buen recurso para hablar de este tema en casa.

¿Tu hija o hijo queda con amigos y se limitan a mirar cada uno su móvil? ¿Le preocupan los likes que consigue en redes sociales? ¿Se pasa horas y horas jugando a pantallas? ¿Tarda en hacer los deberes porque cada dos por tres atiende a las notificaciones de su móvil? ¿Está enganchado a los juegos online?

Si has pensado en esto más de una vez, seguro que también te has hecho las preguntas del millón, que deberíamos hacernos todos, adultos y adolescentes: ¿La tecnología realmente te ayuda a conseguir objetivos? ¿Te hace más feliz?

Justamente para invitar a repensar estas cuestiones sobre el uso de la tecnología, CEAPA ha editado en formato de cómic las reflexiones de cuatro chavales y chavalas sobre las pantallas, los casinos online, los likes en redes sociales, etc.

Este cómic, que puede descargarse de forma gratuita, tiene como objetivo fomentar la sensibilización de los más jóvenes hacia los peligros que muchas veces conlleva el uso excesivo de los móviles, las redes sociales y los juegos de azar. Tal y como explican desde CEAPA, algunas de las principales consecuencias para los adolescentes son la distracción que afecta al rendimiento en los estudios, y problemas de autoestima y de identidad que pueden derivar en situaciones de riesgo.

“Los raros” son cuatro amigos que prefieren quedar para charlar, no se olvidan de comer y de dormir por estar jugando a las pantallas, deciden concentrarse para estudiar y así aprovechar el tiempo, toman conciencia de que su autoestima no puede depender de los likes y followers que tengan sus publicaciones en redes sociales, entienden que en los juegos de azar online el casino siempre gana… Y se llaman a sí mismos los raros porque probablemente estas reflexiones que han hecho y estas decisiones que han tomado sobre la tecnología no son las más extendidas.

Seguro que este cómic puede ayudar para establecer un plan en familia sobre el uso de la tecnología y para fijar las normas del uso de las pantallas. No se trata solamente de convencer a los adolescentes para que no pasen tanto tiempo conectados frente a sus pantallas, se trata también de que aprendan, desde la infancia, que los dispositivos digitales no pueden estar siempre en funcionamiento y hay unos tiempos de uso limitado, por su propio bienestar.