lA Ia aplicada a la salud SE CORONA EN UCAM HiTech

HackForGood es un proyecto en el que estudiantes universitarios de toda España se agrupan en equipos multidisciplinares para proponer soluciones tecnológicas, sostenibles y realistas con fines sociales, de forma que puedan surgir verdaderas ideas emprendedoras de estos retos. La UCAM pertenece a la Red de Cátedras Telefónica a través de su Cátedra ‘Innovación y Emprendimiento en la era digital’, por lo que UCAM Hitech, un entorno perfecto para el fomento del emprendimiento, ha sido la sede del ‘hackaton’ de la fase regional de Murcia, con participantes de la Universidad Católica y de la UMU.

‘Medical Life’, una innovadora plataforma digital diseñada para ofrecer información y asistencia a los profesionales de la salud en países en desarrollo y equipada con inteligencia artificial (IA), ha sido la propuesta vencedora. Estudiantes de los grados en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación y de Marketing y Dirección Comercial de la UCAM son los responsables de esta idea que ahora competirá a nivel nacional.

En segundo lugar ha quedado ‘Dolce Vita’, una plataforma diseñada para personas mayores, que podrían formar parte de una comunidad según sus intereses personales y gracias a ‘bots’ ir cumpliendo retos relacionados con el desarrollo sostenible. Alumnos del Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, también de la UCAM, son los que han diseñado esta propuesta.

Y en tercer lugar ha quedado ‘Icaria’, a propuesta de un grupo de estudiantes de la Universidad de Murcia, que consiste en un software que orienta al paciente conectando distintas fuentes de información y logrando una monitorización y un seguimiento eficiente desde su hogar en un entorno digital compartido con cuidadores, familias y servicios sanitarios, para tener actualizada la información en todo momento.

El jurado de esta fase regional estuvo compuesto por Andrés Romero, director de NewCo Legal y general partner de Technetium; Jorge Crespo, consultant and data analyst at Innovation and Optimization Department (BI) en Telefónica e Irene Ruiz, Google Developer Groups Lead Murcia.

Simultáneamente a la celebración de este evento en UCAM HiTech, otras 25 universidades de toda España han acogido la fase regional de esta iniciativa de Cátedras Telefónica. Las propuestas vencedoras se medirán ahora a nivel nacional, aspirando a premios que llegan incluso a 6.000 euros para el proyecto que resulte ganador en el HackForGood Big Day.