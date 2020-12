El Gobierno insiste en que Iberia podrá seguir volando en el espacio aéreo europeo

Iberia podrá seguir volando en el espacio aéreo europeo tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), según ha defendido este miércoles la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez.

"Desde luego en los próximos meses así está previsto", ha apuntado Méndez durante un encuentro informativo sobre el impacto para España del acuerdo comercial acordado entre Reino Unido y la UE para gestionar el Brexit.

La normativa europea exige que la mayoría de los accionistas de las aerolíneas sean de la UE si quieren mantener su licencia de vuelo dentro del espacio aéreo europeo.

Con la proximidad del Brexit se acrecentó el temor de que Iberia no cumpliera este requisito, ya que gran parte del capital de Iberia y de su matriz, IAG, está controlado por entidades británicas, así como de terceros países. De hecho, el mayor accionista de la matriz es Qatar Airways, con el 25 %.

Según ha detallado Méndez este martes, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) -encargada de otorgar las licencias de vuelo- lleva tiempo trabajando con Iberia y con sus accionistas en un plan de contingencia y de adaptación, "una hoja de ruta para el total sometimiento a la normativa comunitaria en términos de propiedad y de control".

"Ayer mismo (martes) me comentaban las autoridades que se va cumpliendo conforme al calendario, por tanto no hay ahora mismo una preocupación de que Iberia no pueda seguir con sus vuelos", ha explicado la secretaria de Estado.

El pasado 11 de diciembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya defendió que una vez que se haga efectivo el Brexit, Iberia podrá seguir operando en el espacio aéreo europeo.

"Le puedo garantizar que va a poder operar en el espacio aéreo europeo", respondió en una comparecencia tras la reunión del Consejo Europeo en Bruselas. "A día de hoy tengo que decir que, en principio, (el problema) está resuelto".