Toteking: "Soy un tipo de lo más normalucho, quizá poco dotado para el arte, pero mi ética de trabajo es indiscutible"

Por ello, el rapero de La Macarena ha querido despedir este disco como se merece: con una gira que comienza hoy en la Sala REM de Murcia y que dará paso a dos años de silencio por parte del 'rey', que está deseando ponerse de nuevo a escribir.

Toteking es uno de los artistas más relevantes de la historia del hip-hop nacional, en la que ha destacado por su extraordinaria manera de rimar, sus referencias culturales –pocos raperos pueden presumir de ser amigos de Enrique Vila-Matas– y sus recursos estilísticos, además de por la elección de sus bases, maduras y eclécticas. Clasicismo y vanguardia para un artista que no deja de superarse, y que con su último álbum, Lebron (2018), ha alcanzado su cima creativa, como demuestra la nominación a Mejor Álbum de Música Urbana en los Premios Grammy Latinos.

El rapero sevillano, que comenzó su carrera siendo parte del grupo La Alta Escuela –cuyo MC principal, Juaninacka, fue la primera persona que le sirvió de inspiración y a quien él atribuye la paternidad del 'sonido de Sevilla', con permiso de SFDK–, ha desarrollado una intensa actividad estos últimos meses: en breve publicará un libro con la editorial Blackie Books, y se le puede escuchar en Canal Fiesta Radio con un programa dedicado al rap.

Además, ahora, vuelve a las salas con un flow vertiginoso y la que será la gira de despedida de Lebron, y que a su vez servirá como preludio de una retirada temporal de los escenarios. Así, serán las últimas fechas en que podrá vérsele en concierto hasta 2021 –cuando se meterá en el estudio–, por lo que el bolo de esta noche en la sala REM, que abre el citado tour, se ha convertido en una cita ineludible para sus fans. Como recompensa a todos ellos, además de sus habituales Shotta y DJ Nexxa, por primera vez en su carrera tendrá colaboradores especiales en los conciertos.

En Murcia arranca el #FinaldeGiraLebron. ¿Es casualidad?

No, siempre nos lanzamos a la carretera eligiendo primero las plazas que han dejado mayor recuerdo en nosotros. Murcia es sin duda una de ellas: público excelente, ambiente inmejorable y, por lo general, siempre nos han salido allí muy buenos conciertos. Soy algo fetichista en esto, lo reconozco, ya que hay ciudades donde hemos hecho llenazos, pero que por algún motivo no consigo guardar en mi memoria porque no acaban de gustarme los shows que dimos allí. En Murcia siempre nos hemos vuelto contentos.

Con más de año y medio de distancia desde su publicación, dime: ¿qué tal ha sido la acogida de Lebron?

Inesperadamente buena, la verdad.

Vas a hacer un parón de un par de años. ¿Con qué tienes previsto volver en 2021? ¿Qué te va ocupar todo ese tiempo?

Voy a encerrarme a crear. Me apetece escribir, y siento que el momento es ahora. No puedo escribir al 100% si ando viajando y de gira continua, así que hemos decidido parar para poder focalizarme en el cuaderno.

En breve publicarás un libro con la editorial Blackie Books, y se te puede escuchar en Toteking en Canal Fiesta. ¿Cómo llevas lo de ponerte al otro lado? ¿Qué has descubierto?

Que he heredado de mis padres su inagotable espíritu currante. Soy un tipo de lo más normalucho, quizás de los menos dotados para el arte en general, sin embargo mi ética de trabajo es indiscutible. Puedo con todo por pelotas, por cojones, como aprendí que se hacía en mi hogar.

En este fin de gira, además de tus habituales Shotta y DJ Nexxa, por primera vez contarás con colaboradores especiales en los conciertos. ¿Quiénes serán aquí en Murcia?

Precisamente en Murcia no tenemos 'colabos', porque Piezas, con el que tengo un tema, está en Barcelona, y Álex Orellana, que es mi hermano y que vendrá al show, también tiene una canción conmigo, pero no siento que sea apropiada para ejecutarlo en directo; el ambiente del tema es muy chill y no nos encaja... Igualmente estaré más que encantado de verles a él y a mi amigo Jayder, piezas claves en la escena murciana.

Unas semanas antes de comenzar el fin de gira, has publicado nuevo tema en colaboración con Easy-S. ¿Qué es Brindis, qué representa?

Es una canción de las más puras y reales que he hecho nunca. La he hecho con un amigo de verdad, no un artista de los que conoces en los backstages. Es una oda a la amistad y la celebración. Me encanta.

¿Se puede decir que la evolución de Tote como artista alcanza su punto álgido en Lebron?

Supongo que sí. Creo que es lo más completo que he hecho nunca.

En Peligroso dices: «He llamado al diablo para que pare el tiempo / me iré como Jordan, por aburrimiento». ¿Premonitorio?

Probablemente.

En Lebron sumaste a la presencia habitual de Shotta a artistas de otros géneros: Little Pepe, Green Valley, Rozalén, Andreas Lutz... ¿Lebron es el disco que más trabajo te ha costado hacer?

Sí, pero no por las colaboraciones, sino por la muerte de mi padre en pleno proceso de creación; estuve tentado de dejarlo cuando sucedió... Han sido los peores tres años de mi vida, y Lebron es un disco que se ha gestado justo ahí.

Hay una canción, Bartleby, que viene de la novela de Enrique Vila-Matas y dedicas a la idea recurrente de dejar el rap. ¿Qué es lo que más cuesta a la hora de escribir?

Cualquier trabajo/afición se convierte en algo repetitivo después de 24 años de ejercicio. A mí me sigue gustando el rap, y por suerte disfruto mucho cuando salen discos que me motivan. Digamos que he tenido dudas, pero al final siempre pesa más el seguir y el trabajar, porque seamos sinceros: es un trabajo cojonudo y muy especial esto de rapear.

Ella habla de machismo. ¿En el hip-hop hay mucho macho todavía?

En el mundo entero, por desgracia.

¿Por qué titulaste como Lebron este último disco? ¿El baloncesto al final juega un papel crucial en tu vida y en tu música?

Sí, y por la analogía con 'King James'.

¿Qué sensación se te quedó cuando terminaste de grabar Lebron?

Que había sido capaz de superar la peor etapa de toda mi vida.

¿Qué haces para liberar el estrés en tu vida cotidiana?

Pegarle a un saco de boxeo tres días a la semana y levantar pesas. Bueno, y escuchar discos de Baden Powell mientras cocino para mi pareja, leer a Vila-Matas, a Crusat, a Elisa Victoria o a Raymond Queneau.

¿Tienes alguna explicación para tanto ofendido por doquier?

No, no tengo ni idea de lo que sucede ahí fuera. A medida que envejezco sé menos, menos y menos, y espero no saber ya nada muy pronto.