Bob Dylan sigue siendo un rebelde

Desde que Robert Allen Zimmerman decidiera ocultarse tras el nombre de Bob Dylan, hizo de aquella frase de Arthur Rimbaud («Yo soy otro») su forma de vida. Dylan y su obra siempre han querido escapar de las clasificaciones, las etiquetas, los encasillamientos y la adulación. El episodio que mejor ilustra esta actitud fue el Newport Folk Festival de 1965, cuando se colgó una guitarra eléctrica para sorpresa de los puristas del género. Por aquella 'traición' acabaron llamándole Judas, y el autor de Mr. Tambourine Man pasó años y años respondiendo sobre los motivos que le llevaron a cambiar su sonido; hizo brotar ríos de tinta. «En cuanto al folk y al rock... La verdad es que poco me importan los nombres asquerosos que la gente se inventa para la música. Podrían llamarla música arsénico o quizá música Fedra», contestaba en una entrevista poco después de su transformación eléctrica.

Y es que el norteamericano asegura odiar estar en el ojo del huracán: «Para mí, el intérprete aparece y se va. Las canciones son la estrella del espectáculo, no yo», pero Dylan se las ingenia para crear controversia allá por donde va. De él dicen que es hosco, huraño, frío, callado, caprichoso, genial, irascible, distante, egocéntrico, narcisista, autoparódico, viperino, y quién sabe si no hará buenas y mefistofélicas migas con el diablo, pero sus canciones y su leyenda han llegado a transpasan el ámbito musical. Por ello, y aunque en directo descompone y rehace de cabo a rabo sus grandes clásicos –si es que los toca– hasta hacerlos irreconocibles de un concierto a otro –algo de lo que algunos fans se quejan amargamente desde hace años–, su presencia sobre el escenario siempre es un acontecimiento. Y, por suerte para sus seguidores en la Región y alrededores, Dylan hace escala este domingo en Murcia con el Never Ending Tour para repasar su cancionero más célebre (Like a Rolling Stone, Don't Think Twice, It's All Right, It Ain't Me, Baby€), al que suma otros himnos como Highway 61 Revisited o Blowin' in the Wind. Por cierto, también recupera la armónica, guardada durante mucho tiempo en un cajón.

En cualquier caso, nada en un concierto de Dylan está garantizado. El de Minnesota fue y sigue siendo un rebelde; no tiene biografía, tiene mitología. Jamás ha pretendido quedar bien con alguien: ahí queda su espantada tras serle concedido el Nobel de Literatura o cuando, en 1991, recibió un Grammy en plena Guerra del Golfo y el viejo cascarrabias cantó Master of War, su canción más antibelicista. Aunque cueste creerlo, tiene un humor muy vivo, corrosivo, irónico. Se cuenta que en sus comienzos hasta contaba chistes en el escenario. Hoy casi no habla con el publico, da la espalda cuando canta€.

El profeta de la contracultura, con sus canciones incendiarias llenas de metáforas cegadoras, siempre se resistió a cumplir con el papel de gurú, a ejercer de bandera de enganche, como el Brian de la película de los Monty Python, rodeado de una horda de seguidores infatigables empeñados en hacer de él su mesías. No obstante, o por ello, Dylan es una de las personalidades más fascinantes y contradictorias del siglo XX, y, tras sesenta años de carrera, sin embargo, aún quedan zonas de él por descubrir y disfrutar. Algunos afortunados podrán hacerlo este domingo en Murcia.