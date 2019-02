Nunatak: "El disco-gira-disco-gira es el 'partido a partido' de Simeone"

Nunatak, que ha ganado recientemente el premio al Mejor Álbum de Pop-Rock de 2018 en los Premios de la Música de la Región con Nunatak y El tiempo de los valientes, no actuaban en una sala en Murcia desde hace cinco años, pero esta noche se subirán al escenario de Garaje Beat Club de la mano del Warm Up.

Lo harán presentando sus 'Sesiones Valientes', donde la banda desnuda su tercer álbum, que se resiste a caer en el olvido, mostrando una nueva cara más pura e íntima junto a cuatro de las voces más brillantes e inspiradoras del panorama nacional, como Rafa Val de Viva Suecia, Iván Ferreiro y Nina (Morgan). El de hoy es, además, el primer concierto de una gira que les llevará por las principales salas de España, y que servirá además para presentar a sus teloneros, AA Mamá, la nueva banda de Son Buenos, anteriormente conocida como Estúpido Flanders, que grabará su próximo disco en castellano. Adrián y Gonzalo nos ponen al tanto de las andanzas de Nunatak.

Nunatak comienza 2019 tras ganar el premio al Mejor Álbum de Pop-Rock de 2018 en la Región de Murcia. ¿Cuál es la sensación?

Nosotros, que somos más trabajadores que románticos, nos lo hemos tomado como un indicativo de que las decisiones tomadas en el pasado relativas a la grabación de ese álbum fueron correctas. Son ánimos para seguir empujando y seguir apostando por nosotros mismos.

Tras la experiencia de pasar por festivales con miles de personas, ¿cómo os planteáis la gira por salas?

Pues de la misma forma o incluso con más intensidad. Siempre decimos que cuanto más cerca estamos del público, más sensaciones (y sudor) se comparten y transmiten. No obstante, siempre nos vaciamos en todos los directos, sean 10, 100, 300 o miles de personas.

Si no recuerdo mal, vuestra primera actuación la disteis en una sala de Murcia, dentro del Lemon Pop. ¿Cómo lo vivisteis vosotros?

Mezcla de pánico, ilusión, 'culo apretao' y ganas de reventarlo. Me acuerdo perfectamente del concierto, incluso de los ensayos previos... ¡Hasta de la camiseta que llevaba! Y de las gambas que metí [Risas]. Siempre estaremos agradecidos por esa oportunidad.

¿Cuáles eran vuestras intenciones iniciales?

A nivel imaginación supongo que, cuando empiezas a tocar con una banda, quieres acabar con un sold out en Wembley [Risas]. Una vez que abandonas el mundo de los sueños y lo piensas bien, te planteas retos mas pequeños. En nuestro caso, antes incluso de dar nuestro primer concierto, recuerdo que se decía que podíamos morir tranquilos si tocábamos alguna vez en la Plaza del Trigo del Sonorama Rivera. Doble check.

¿Con qué música creció Nunatak?

Somos un grupo muy colaborativo, y por tanto al final hay influencias de todos nosotros. Cada uno tiene su estilo propio. Los hay mas horterillas, más garageros, más clasicorros y más modernetes. Crecimos con el chándal-metal [Risas], el grunge, pop, rock, punk, folk€ Por ponerte un ejemplo, cuando arrancó el grupo estábamos a tope con Beirut, Sufjan Stevens o José González.

Parece que las 'Sesiones Valientes' van muy en la línea de vuestra gira por salas, quizás por lo de darle un carácter más sosegado e íntimo. ¿Es ese el propósito?

La idea principal de las 'Sesiones Valientes' es darle importancia a la canción en sí. La desnudamos de capas y producción y le damos, como dices, un toque más íntimo, crudo y personal, pero manteniendo la esencia de la canción. Si una canción funciona, lo va a hacer tanto con seis músicos soltando fuego como con solo dos con una acústica y un cajón. En las giras de salas, a veces la naturaleza del propio evento determina si el concierto va a ser 'a lo grande' o en formato 'íntimo'. En general, en esta gira van a ser conciertos con todo el equipo, y de vez en cuando algunas sesiones acústicas. Pero el propósito de la gira de salas es que la gente que venga a vernos lo disfrute como un chiquillo, sea donde sea y como sea.

Lo de girar por salas, ahora que hay un reflujo de asistencia, ¿es también una decisión valiente?

Sin lugar a dudas. Si vas con todo, salir de casa cuesta bastante, y muchas veces te planteas no ir a ciertos lugares o reducir el formato de evento. Sin embargo, para nosotros no hay nada mejor que la música en directo pura y dura, en una sala, a oscuras, cara a cara.

¿Lo de arrancar gira en Murcia es casual o es que en Cartagena no se puede de momento? ¿Cómo pensáis que podría arreglarse lo de tocar en salas en Cartagena?

Este segundo tramo de conciertos se buscó arrancarlo en casa; en este caso fue Murcia. Es cierto que en Cartagena se intentó, pero no cuajó. Hemos ido por toda España dejándonos la piel y liando unos buenos tacos en salas de todo tipo, y tenemos esa espinita clavada de no poder haberlo hecho aún en Cartagena como Dios manda. La única manera de que se pudiera arreglar es que haya gente que quiera apostar por la música en directo (la ha habido y la hay) y que desde las instituciones se den cuenta del beneficio cultural que eso reporta a la ciudad, y conviertan las trabas típicas en facilidades y/o ayudas. Si esto se consiguiera mantener durante un tiempo, toda la cultura musical de la ciudad, que parece dormida, despertaría de nuevo.

¿Qué tal la experiencia de 'Sesiones valientes'?

Aún falta un cuarto tema y un cuarto invitado o invitada a hacer suya una de nuestras canciones como ya lo hicieron (y de qué manera) Iván, Nina y Rafa. Ha sido una experiencia creativa muy exigente, pero enriquecedora. En este disco hemos comentado muchas veces que tuvimos la suerte de tener todo el tiempo del mundo, y las versiones que habéis escuchado eran lo máximo que creíamos que esas canciones podían dar en aquel momento. Reinventarlas ha sido una tarea muy emocionante en lo creativo. Yo sinceramente espero volver a repetirlo, es como un entrenamiento de alto nivel, como entrar en el Rincón del alma y del tiempo de Dragon Ball, y ponerte a componer como un cabrón.

¿Nunatak habéis conseguido un sonido propio? ¿En qué se basa? ¿Cómo lo describís?

Hemos mezclado los sonidos que nos han acompañado desde los inicios, más acústicos, orgánicos e incluso ingenuos, con la electricidad, la caña y la energía del directo que hemos cultivado estos últimos años. Así, con todo, encontramos un equilibrio entre nuestras influencias íntimas y épicas, una esmerada producción de las voces y la percusión y un discurso mucho más directo y honesto en nuestras letras.

¿Cómo fue y está siendo la experiencia de firmar con Warner?

Muy positiva. Es un miembro nuevo de la familia Nunatak que llega donde nosotros no podíamos. Ha sido una gran incorporación, y estamos muy a gusto trabajando con ellos. Siempre nos preguntan que si firmar por una 'grande' implica pérdida de independencia musical. En nuestro caso no está siendo así; seguimos teniendo libertad creativa. Ellos aportan su fuerza y experiencia en campos. Ahora somos más fuertes.

Se habla de vuestras canciones como de un canto a la naturaleza. ¿Es El tiempo de los valientes un disco para salvar el planeta, un canto a la vida?

No explícitamente. En este disco no ha tenido tanta predominancia nuestra querencia por la naturaleza y el ecologismo como en otros. Pero, dicho esto, sí que hay una canción en este disco, Surruro en el viento, que reflexiona sobre la forma de relacionarnos con nuestro entorno y de cómo, si queremos poder vivir en armonía con nuestro planeta, hay que desterrar las ideas de posesión del entorno para empezar a formar parte de él.

Disco-gira-disco-gira€ Lo siguiente, pues, será un disco. ¿Qué podéis contar?

El disco-gira-disco-gira es el «programa-programa-programa» de Anguita o el «partido a partido» de Simeone. Es tan tópico como cierto. Así que sí, en esas estamos, componiendo como hormiguicas afanadas. Tenemos la suerte de estar recolectando melodías y versos realmente emocionantes en estos últimos meses, y parece que pinta muy bien lo nuevo. Estamos contentos y confiados.