El futuro de la música de la Región de Murcia ya está aquí (I)

La Región lo está petando en la música, a la cabeza del panorama nacional. Hay una generación de artistas muy creativos, y a la vuelta de cualquier picoesquina aparece una nueva banda. Casi de la noche a la mañana, los grupos que llevaban la delantera se convirtieron en estrellas, primero en la comunidad y después por toda España, pero es como si Murcia –una fuente inagotable de talento– hubiera tomado el relevo. No hay más que mirar los carteles de los principales festivales para comprobar que una buena parte de los grupos son de por aquí: Viva Suecia, Perro, Neuman, Second, Nunatak, Varry Brava... Pero el mayor legado de esta movida quizás sea el modo en el que han contribuido a cambiar la imagen de la ciudad, de la Región, para siempre. Hay concursos como el CreaMurcia que dinamizan la escena; una creciente burbuja de festivales, salas y estilos de música diversos; medios de todo tipo cuentan lo que está pasando minuto a minuto, y se ha generado una actividad cultural superior a la de otras muchas comunidades. Cuánto durará en el tiempo no se sabe, pero hay hasta lista de espera en los locales de ensayo. Sin duda es una etapa de esplendor y crecimiento; habrá que aplicarse para que esto no decaiga desarrollando independencia, creando tejido, que se dice ahora. Ya lo dice el refrán: en este mundo redondo, el que no espabila se va al fondo.

Mirando al futuro, sin fijarnos en los de siempre, echamos la vista para intentar saber qué y quién va a despuntar musicalmente en 2019, y hemos seleccionado algunos de los nuevos nombres, para que se describan a sí mismos y nos hablen de sus planes y de la música y los artistas que consideran más interesantes e influyentes de los últimos 5 años. Les hemos propuesto un cuestionario y los resultados son sorprendentes. El futuro ya está aquí, que cantaban Radio Futura.

1. Mavica es un proyecto que reúne canciones muy personales, antes tocadas bajo mi nombre real, Marta Casanova, el cual cambié simplemente por hacerlo un poco más fácil a la hora de tocar con la banda. Tocamos pop-folk, y nuestro primer epé sale el 18 de enero, a través de Hidden Track Records (Barcelona) y Beatnik Creative (Londres). Mi plan para el 2019 es acabar de componer mi siguiente epé y comenzar algún que otro proyecto nuevo que tengo en mente.

2. PBSR es uno de los pocos artistas murcianos que ha hecho algo diferente y que merece la pena escuchar. Mi disco/epé favorito es el último que ha sacado este 2018, €and dusky doors, aunque Flaming souls no se queda para nada atrás.

3. Alex Juárez, que aunque ha estado escondido en la cueva durante un año entero, yo he estado escuchando su nuevo trabajo en su casa y creo que vuelve con todo. Con suerte podréis escuchar algo en 2019€

4. Mi canción favorita del 2018 salió en 2017, es de Rey Lobo y se llama Media legua. Lo considero uno de mis highlights, porque es el primer grupo que me ha devuelto las ganas de componer en español, por reunir características tan opuestas para mí: lo más castizo y lo más experimental.



1. En 2016 gané el primer premio del certamen CreaMurcia en la categoría 'Canción de autor', y también del concurso de cantautores 'Al cantar la aurora', celebrado en Murcia el mismo año. Con influencias de estilos de música variados, como por ejemplo el folk, el folk-rock, el pop y el rap, entre otros, intento crear un lenguaje personal con el que expresar mis aprendizajes en forma de música. Presto especial atención a las letras, aunque busco el equilibrio, la máxima expresión, con los medios que tengo. Yo diría que hago canciones y me deshago en canciones. Para 2019, además de seguir caminando hacia alguna parte, quiero empezar a preparar un disco. Después de bastante tiempo soñando con ello, creo que ahora puede ser un buen momento. He pensado mucho las canciones y dialogado conmigo misma, y aunque todavía está solo en mi cabeza, me gustaría que éste fuera el año. Y, bueno, también quiero salir a tocar fuera de Murcia, empezar a abrir campo.



2. El disco que más he escuchado de un artista murciano en 2018 ha sido La mano en el fuego, de Muerdo. Creo que su mensaje abre caminos, me conecta con algunas partes de mí misma.



3. No podría destacar un solo grupo o artista. En general, este 2018 ha sido un año bastante lleno de música, o así lo he percibido yo; hay muchos grupos murcianos en festivales importantes a nivel nacional y haciéndose un hueco en el panorama. También he notado la gran evolución de grupos como Karmacadabra o el descubrimiento de nuevos proyectos que no conocía como el de Carmesí.



3. Austin Slak

1. Es un proyecto personal. Este año saqué mis dos primeros epés, y en el mes de diciembre saqué un nuevo single. Aunque con una mezcla de muchos estilos, lo que más me define es rock/pop, ya que es un genero muy amplio. Y este 2019 va a ser un año con muchas sorpresas y muchas canciones nuevas.



2. Muerdo es de los artistas murcianos que más me gustan, y este año publicó un discazo. Él siempre ha ido haciendo la música que quiere, y no se parece a ningún otro artista que hay por Murcia.



3. La banda más destacada sin duda ha sido Viva Suecia: han tocado en todos los festivales y salas de España y han ganado premios importantes como el de Mejor Artista Español de la MTV. ¡Es una de las más grandes de España!





4. Mira la gente, de Second. Cuando llegué a España hace 15 años, Second fue la primera banda que empecé a seguir de aquí. Esta canción y su nuevo álbum, Anillos y raíces, en general, me recuerdan a los Second de cuando los escuché por primera vez.

4. PBSR

1. Yo soy Pablo Serrano y este es mi proyecto de electrónica/pop, hasta ahora en formato en solitario. En abril de 2018 saqué un epé titulado ...and dusky doors, editado por Yucatan Records (Reino Unido) y Club Ruido (España). Para 2019 estoy elaborando un directo con más músicos y visuales, además de preparar nuevas canciones para lanzar en algún momento del año. Por supuesto, la idea es seguir produciendo y trabajando con otros músicos y en mi sello Solar Canvas.



2. Sinceramente no ha habido un disco en especial que haya llamado mi atención este año. Hace unos días descubrí a Marcos García y, aunque no he indagado demasiado en su música, su disco debut suena bastante bien.



3. Mavica ha sido, para mí, el proyecto más interesante de este año. Su aparición en el Mad Cool; sus teloneos a Jonathan Wilson, Alice Phoebe Lou y Blanco White en Barcelona y Madrid con Cooncert, además del interés que ha despertado en Londres con el epé que va a lanzar en 2019, hacen que sea una de las artistas –ya no solo de la Región, sino a nivel nacional e internacional– a tener en cuenta para este año.



4. Por supuesto, Mavica: Fire.



5. Marcos García

1. Marcos García es un músico joven, que trata de expresar sus ideas con belleza y pasión. Ha participado en diversos proyectos musicales como guitarrista, cantante, teclista y arreglista, tales como Ángel Ninguno, Le Mur o Ska-Sos. También como compositor en varias formaciones que, al final, han acabado llamándose por su propio nombre: Marcos García. Mi estilo se mueve entre el folk, el rock y la influencia electrónica. Me han inspirado siempre bandas como The Beatles, The Band y The Shins, o cantautores como Leonard Cohen, Neil Young y Sufjan Stevens. Acabo de lanzar mi álbum debut, titulado They will always be glorious birds. Para grabar este disco, en Estudios Reno (Madrid), me he rodeado de grandes músicos: Jesús Caparrós (bajista espectacular, que en este momento gira por España y Europa con Antonio Lizana), Maxi Caballero (un guitarrista sensible e inteligente, que en este momento estudia guitarra en Nueva York con la prestigiosa beca Fullbright) y Alfonso de Miguel (batería extraordinario, capaz de transmitir un amor por su instrumento insuperable). Acabamos de hacer el concierto de presentación del disco en Bullas, y los planes para el 2019 son moverlo, buscar conciertos y dar a conocer este trabajo lo máximo posible.



2. Para mí, ha sido sin duda Maxi Caballero, con su disco I could see for miles, una muestra de sensibilidad desbordante. Ha conseguido unificar de forma impresionante jazz, folk, electrónica y, sobre todo, originalidad. Sin duda, una obra digna de ser escuchada.



3. Le Mur ha sido una banda revelación. Yo tuve la suerte de tocar con ellos durante un mes, y durante ese breve periodo me di cuenta de lo profesionales y luchadores que son. Tienen mucho que ofrecer y, sin duda, lo que ahora vemos en la superficie es el resultado de un trabajo arduo y largo, hecho con el corazón, que va a dar mucho que hablar en el futuro.



4. Hay una canción que me ha entusiasmado especialmente: Fire, de Mavica. Descubrir a esta artista ha sido increíble. Sus singles son una maravilla, tanto por la calidad de sus composiciones, como por su voz o la producción que llevan los temas. Esta canción, Fire, lleva una progresión brutal; me hace volar y transportarme por muchos sitios desde el principio hasta el final. Los coros, la batería y el sonido de la guitarra me emocionan muchísimo. Tuve la suerte de compartir escenario con ella en la Semifinal del CreaMurcia 2015, y me alegro mucho de ver el progreso que ha tenido desde entonces. Una muestra más de que en Murcia hay una riqueza musical impresionante.



6. The Grim Line

1. The Grim Line parte del indie y rock más oscuro de finales de los ochenta y principios de los noventa para transformarlo en un nuevo y característico sonido con estribillos y melodías sencillas y pegadizas, letras con posibilidad de distintas lecturas y múltiples guitarras que desembocan en un sonido atemporal. El grupo cuenta con un epé de cinco temas grabado en los estudios Crashpad de Granada y producido por Paco Román (Neuman), con la colaboración de Dani Molina (Neuman); un 'pedacito de sentimiento' grabado con mucho cariño y una primera declaración de intenciones de lo que está por llegar. En 2019 pondremos todo nuestro empeño en seguir adelante, dándonos a conocer y mostrando lo que hacemos. Nuestra ilusión para este nuevo año es subirnos al escenario todo lo que podamos.



2. Anillos y raíces, de Second, porque supone el regreso del grupo en formato físico después de tres años sin publicar disco; porque supone una remodelación del sonido del grupo y porque, además, lo produce el genial Raúl de Lara de una manera impecable.



3. Sin duda alguna, el grupo murciano más destacado de 2018 ha sido Viva Suecia; han conseguido colarse en prácticamente todos los festivales y ya han sido confirmados para muchos del año que viene. Su trayectoria no tiene límites.





7. La Tribu29

1. Somos La Tribu29 y somos amantes del flamenco, el funk y la música latina. Así que se podría decir que nuestra música es el hijo mestizo de estos tres estilos. La fusión sería la respuesta rápida, pero quizá sea más complicado etiquetarnos y encasillarnos, ya que, entre nuestro repertorio, se pueden encontrar desde tanguillos hasta música de tradición cubana como el guaguancó. Acabamos de grabar nuestro siguiente trabajo: un epé que llevará por título Pa' llegar al otro lao', donde el funky será la piedra angular de todos los temas. Hemos contado con la producción y colaboración de nuestro querido Juanito Makande, de El Canijo de Jerez y la dirección de vientos del maestro Enriquito. ¡Muy pronto verá la luz!

2. Entre toda la diversidad que tenemos en Murcia va a ser complicado quedarse con un disco... Hay muchos interesantes, como Nunatak y El tiempo de los valientes; tienen temas con armonías bonitas e interesantes como Susurro en el viento, y con una potente producción y arreglos como Romper el cielo. Pero el disco Wilderness, de nuestros compadres de Moody Sake, es un disco muy guay también. Los cortes que van llegando del Malas calles, de Alex Orellana, también dejan muy buen sabor de boca.

3. No sabríamos cuál es el más destacado, porque eso sería decir demasiado. Sin embargo, sí que nos alegramos por bandas murcianas que están partiendo la escena como los mismos Nunatak o Claim. Soge Culebra también parece haber entrado fuerte en 2018. Moy Gomar, que recibió el primer premio en la decimotercera edición del concurso de cantautores del Pay Pay, o la voz de Carmen Alarcón, de Estupido Flanders, son otros de tantos artistas destacados.

8. Elure

1. Somos Elure, una banda de rock alternativo de Cartagena con influencias de bandas como Radiohead, Muse, Nirvana o Incubus. Tenemos un elepé editado titulado Annomally y un nuevo single que estrenamos hace poco, llamado Winter Paradise. Nuestros planes para 2019 pasan por asentar con nuestro público nuestra nueva formación de trío, entrar al estudio, hacer conciertos tanto en la Región como fuera de ella, y seguir por una nueva línea más diversa y diferente con respecto al estilo de la banda, manteniendo la esencia.

2. Cada uno tiene el suyo. Para Carlota y Fefe, De lo esotérico a lo carnal, de 4Copola, porque lo componen canciones con mucha personalidad. Y para Betsabé, La ley del silencio, de Greskand, porque tiene muchos estilos mezclados y colaboraciones junto a otros músicos.

3. Para Carlota y Fefe, Nunatak, y para Betsabé, Dammy MC.

4. Para Carlota y Fefe eligen 4Copola: Adorable traición y Ojalá, respectivamente. Para Fefe, Sal de ahí, de Greskand.

4. ¡Muchas! Pero nos vamos a mojar con Mi barrio, del Callejón del Sastre: un pedazo de rumbón producido por David Tantalean y con una letra muy auténtica, y que viene perfecta para los tiempos de decadencia política que estamos viviendo. 4. Si nos tenemos que quedar con alguna, seguramente sería Amar el conflicto (todo lo que importa), pero la versión de Viva Suecia (la versión de Elyella la dejamos más para las pistas de baile...).

4. Vive en mí, de La mano en el fuego, de Muerdo.