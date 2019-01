El futuro de la música de la Región de Murcia ya está aquí (II)

Mirando al futuro, sin fijarnos en los de siempre, echamos la vista para intentar saber qué y quién va a despuntar musicalmente en 2019, y hemos seleccionado algunos de los nuevos nombres, para que se describan a sí mismos y nos hablen de sus planes y de la música y los artistas que consideran más interesantes e influyentes de los últimos 5 años. Les hemos propuesto un cuestionario y los resultados son sorprendentes. El futuro ya está aquí, que cantaban Radio Futura.



13. Ángel Calvo y los trenes de larga distancia

1. Soy Ángel Calvo y, mi banda, Los trenes de larga distancia. Hacemos música del siglo XX en el siglo XXI. Lo de los estilos siempre es complicado, pero yo diría que hacemos una mezcla de power-pop y neo-folk (anglosajón y murciano). En solitario tengo un disco editado, Las crisis del yo burgués; con la banda editamos un single, Real 0 - Ciudad 4, y un disco, Murcia del Carmen. Durante los próximos seis meses sacaremos tres singles que en conjunto formarán un maxisingle llamado 6 meses de 2018.

2. De momento, el que más me está gustando es They will always be glorious birds, de Marcos García. Me lo recomendó una amiga hace poco, y me está encantando la combinación de unas melodías preciosas con una producción muy fina.

3. Está claro que es Marcelo Criminal. Su género lo-fi es para minorías –aunque a mí me gusta bastante–, y no me esperaba para nada que acabara cantándola 'Amaia de España' en una gala de OT.

4. La vida son cosas, de Pájara Rey. Es un claro ejemplo de canción que me parece muy buena a pesar de que no me interesa nada lo que cuenta [Risas].



14. Waldenskeit

1. Somos Waldenskeit, una banda independiente de rock/pop (por llamarlo de alguna manera) que nació a principios de 2016 en Alicante, aunque nuestro corazón está en Murcia (la mitad de la banda somos murcianicos). En 2016 sacamos un primer epé, End of days, y hace unos pocos meses estrenamos nuestro primer largo, titulado Pensamientos. Ahora mismo nos encontramos en plena presentación del disco con algunos conciertos. Ya pasamos el pasado 7 de diciembre por la Sala Marearock de Alicante, y el 15 de febrero estaremos en nuestra segunda casa, la Sala Musik de Murcia, así que el 2019 se presenta bastante intenso. Estamos cerrando varios bolos y abriéndonos nuevas fronteras. Queremos que nuestros 'Pensamientos' [título de su último trabajo] lleguen a todo el mundo.

2. Furor, de Varry Brava, quizás es el disco más interesante que ha dado en este 2018 la escena murciana. Se sale de la típica estela indie nacional clásica, y se mueve por melodías más relacionadas con la new wave británica.

3. En esto creo que todos estamos de acuerdo, y Viva Suecia ha sido uno de los grupos que más lo ha petado este 2018, por no decir el que más... Han reventado todas las salas y festivales de España y la verdad es que se lo merecen, porque saben transmitir su música y llegar al público en los directos, y ahí es donde de verdad te ganas a la gente.

4. Cualquiera del disco de Nunatak y El tiempo de los valientes.



15. Marcelo Criminal

1. Hago pop precario para gente sensible. Saqué el disco (Acepta su cruz) a finales del 2017, y espero sacar, al menos, tres o cuatro más en 2019.

2. Por su eclecticismo y ambición, el más interesante de los que yo haya podido escuchar es, sin duda, Muera usted mañana, de Alexanderplatz.

3. Blas Cantó. Ahí están los números.

4. La vida son cosas, de Pájara Rey; Canción triste para despedidas que no acaban nunca, de Enana Roja, y Bored, de Trippy K, son las canciones en las que más he pensado este año.

16. Laura Uve

1. Somos Laura Uve, y actualmente lo integramos Laura y Jorge. Tenemos editadas dos canciones, que pueden ser escuchadas en las plataformas digitales. Para este 2019 tenemos planes de tocar todo lo que podamos y de, si hay suerte, poder meternos en un estudio de grabación.

2. Nos ha encantado el disco de Claim, Sofá Paraíso. Nos transmite un buen rollo increíble y creemos que es una de las bandas nacionales por las que hay que apostar este año.

3. Lo de Viva Suecia este año ha sido una locura. No solo se han convertido en una de las bandas referencia de la Región –los directos que hacen son una pasada–, sino que encima ganaron el MTV Awards al Mejor Artista Nacional por encima de artistas de la talla y Rosalía.

4. Aquí es lo único en lo que no nos ponemos de acuerdo. Para mí (Laura) puede que Sofá Paraíso haya sido una de mis canciones preferidas de este 2018, y es que Claim me encanta, o también Sería un Detalle, aunque no sea de este año. A Jorge también le encantan esas dos de Claim, pero este año descubrió a Nunatak y los vio por primera vez en el Welcome en la Plaza de Toros, y le parecieron «increíbles». Su canción favorita es Bestias sedientas: «Me encanta la fuerza y energía que desprende».



17. Kracauer

1. Somos Kracauer: Daniel Cano (bajo, voz), Juan F. Cerdá (voz, guitarra), Pablo Cerdá (sintetizadores) y Marcelino Navarro (batería). No tenemos muy claro lo que hacemos, pero dicen que synth pop, rock alternativo€, vete a saber. Editamos un elepé a finales del 2017, y en primavera de 2019 sacaremos el largo que nos ha producido Carlos Hernández.

2. Pues no te puedo decir uno. En el grupo ha gustado mucho el adelanto de Espiricom, y hemos escuchado bastante a Alex Juárez y a Rey Lobo, aunque no hayan editado nada en 2018. Trópico Lumpen nos parece un discazo, porque en vez de conformarse con repetir el sonido que ya era un sello propio, Perro han evolucionado a otras cosas y han creado atmósferas flipantes. Ah, y lo último de Alondra Bentley: El anterior sonaba muy chulo ya, y este ha gustado bastante también.

3. A ver, lo de Viva Suecia no es normal. No han sacado disco este año, pero han vuelto a dar otro salto, con otro montón de conciertos, girando por México y Colombia. Y el año que entra va a ser otro disparate, con el disco nuevo, que, por lo que oímos, va a ser una pasada. Yo no les veo techo, la verdad.

4. Pues te diría Hot sand, de Mavica, que perfectamente podría estar en la banda sonora de Big little lies, o cosas de estas de HBO. Celebrado primo, de Perro, nos sube la bilirrubina también.



18. Alien Tango

1. Soy Aitite. Vivo en Londres, y allá en mi dormitorio hago pop inspirado por videojuegos y dibujos animados. Tengo dos epés y estoy trabajando para crecer fuera de España. Habrá bastante música nueva muy pronto.

2. Trópico Lumpen, de Perro. Es una suerte que tengamos un grupo como este en la Región. Para mí es lo mejor a nivel nacional dentro de su género.

3. Objetivamente no lo sé, pero para mí al menos han sido Mala Cotton; Creo que van a crecer mucho y sorprendernos.

4. I miss you, baby, de Oso Peligro.

19. Pájara Rey

1. Somos Rosa, Martaé, Virginia y Belchi, y hacemos algo entre el pop y el punk que nos gusta llamar 'jijiPunk'. Este 2018 ha sido un gran año para nosotras; empezamos a tocar en febrero y hemos tenido muchas alegrías desde entonces. Tenemos una maqueta, y este enero entraremos al estudio a grabar nuestro primer epé, de lo cual tenemos muchas ganas. Por lo pronto, tenemos varias fechas para tocar fuera de Murcia este año que entra, así que de momento arrancamos con fuerza.

2. Mi perro se va a morir, de nuestra querida amiga Yana Zafiro. Está producido por Jaime Arriaga, y fue la sorpresa del año. Es bonito, es nuevo, es bueno, y Yana tiene un potencial infinito. Va a triunfar en todos lados.

3. Marcelo Criminal. Gran compositor, artista y persona. Además nos dejó versionar su maravillosa Juana de Arco, y cuidadito con Marcelo también este 2019.

4. Bajo el sol, del disco Matemática ingenua, de Salva Alambre, el cual, por supuesto, también recomendamos.



20. Oso Peligroso

1. Hola, soy Oso, soy Oso y soy... Oso. En realidad, Oso Peligro es un proyecto liderado por Alejandro Tostado, afincado en Reino Unido. Tengo cuatro singles fuera, soy bastante fumanchú y en 2019 intentaré no serlo tanto.

2. Get Mleczko!, de Mleczko Delicatesy.

3. Mleczko Delicatesy again por su rigurosa solidez en directo.

4. Polilla, de Mala Cotton. Not out yet. Wait for it, you piece of shit ['No ha salido todavía. Esperad, so' mierdas'].



21. Komorebi

1. Komorebi es un dúo de folk experimental formado por dos violinistas, Julia y Sofía. Nuestra música nace de la fusión de nuestros violines con otros elementos como percusión, pedaleras de efectos, loopers, sintetizadores y nuestras voces. Todo ello se traduce en una mezcla de texturas, de instrumentos, de armonías que nacen entre sueños y melodías que se cuelan en la mañana. Nuestro sonido es complejo y muy variado. A veces es muy acústico, muy puro (violines y voces y nada más), mientras que otras veces es más sucio, más electrónico. Tras ganar este año el CreaMurcia en la categoría 'Otras Tendencias' y haber actuado en distintas salas y eventos como el Big Up!, este 2019 estamos inmersas en la grabación y presentación de nuestro primer trabajo.

2. Paradiso, de Bosco. Nos parece un disco precioso. Las canciones y en general el disco tiene un sonido complejo y potente, muy rico en armonías, poesía y atmósferas. Cada canción es un viaje.

3. Seguramente Viva Suecia, aunque no podríamos elegir sólo a uno. Hay muchísimas bandas, y muchos estilos diferentes. Es una locura.

4. Supercampeones, del último disco de Perro, Trópico Lumpen.

22. Le Mur

1. Somos Le Mur: Pedro (guitarras), Marce (batería), Carlos (bajo) y Elsa (voz). Nos atraemos mutuamente para dirigirnos hacia la música, para abrir y conectar con nuestras emociones, para provocar una respuesta, para crear un lenguaje de estímulos que lanzamos esperando y creyendo que el receptor tiene libertad para interpretar, sentir y redefinir. Nos movemos entre las posibilidades que nos ofrece el rock alternativo; intentamos crear un sonido honesto, redondo, visceral y propio. Tenemos un epé homónimo que autoeditamos en 2015, grabado en Ænima estudios, y un elepé, El brote, que co-editamos con el sello madrileño Nooirax y que grabamos en Ultramarinos Costa Brava, el cual publicamos en noviembre de 2017. Para 2019 intentaremos llevar el disco a las ciudades del país que no pudimos visitar el año pasado, sacaremos nuevo merch de mano de Noise Armada y, en algún punto, pensamos parar para empezar a componer nuevas canciones.

2. Nos han gustado muchos: lo nuevo de Perro, lo nuevo de Copper Age y el debut de Marcos García, por ponerte algunos ejemplos. La música de la Región está en auge y nosotros nos sentimos orgullosos de ello.

3. No sabríamos decirte. Hemos conocido gente que acaba de empezar y que lo está haciendo muy bien. Nuestro batería Marce está tocando con Krakauer ahora, y están haciendo muchas cosas; también coincidimos con los chicos de Laura Uve en un Sofar Sound y suenan precioso, pero creo que este año se lo lleva la música murciana en general, que está hirviendo y llena de posibilidades.

4. Vamos a decir Celebrando primo, de Perro, pero hay tela de temazos murcianos del año pasado para quedarnos solo con uno.



23. Aliyah Brown

1. Soy Aliyah Brown, solista. No me considero del todo trap, pero se podría decir que ese es mi estilo. En este año espero realizar colaboraciones con gente del mundillo y darme a conocer más, pero todo a su tiempo.

2. Los únicos artistas murcianos que escucho son CxC Gang, y no tienen disco.

3. La verdad es que no lo sé.

4. Mi favorita de los CxC Gang no es de este año, pero se llama Prende.



24. Mala Cotton

1. Somos Mala Cotton. Creamos melodías frescas a partir de ondas bien sintetizadas y armonías vocales, realzadas por ritmos envolventes y las guitarras más sexys. Actualmente estamos grabando y editando unos cuantos temas autoproducidos que ojalá salieran ya, pero no es nada easy porque es too much. Estamos deseosos de sacar material y enseñarlo para que la gente lo goce igual que nosotros. Ese es nuestro objetivo este año: hacer bailar a las gentes sin cesar.

2. La pureza máxima está en Mleczko Delicatesy y su intención perfecta de unir toda improvisación en cualquier tipo de ejecución realizado por la persona menos esperada. Hemos de decir que alguna que otra parte del disco tiene nuestro toque, pero nunca sabréis dónde estamos.

3. Oso Peligro es el líquido más radioactivo de cualquier océano y Poolshake el haz de luz pop más glitter de la tierra.

4. Estaría feo volver a nombrar a los amigos anteriores y también decir una sola canción, por lo que Holding, del doscp ...and dusky doors, de PBSR, porque es un tema mágico; Pickle Rick, del último trabajo de los chicos de Perro, Trópico Lumpen, por lo que significa, y Wonderful Land, del álbum Isla Bonita, de Allien Tango, por crazy pleasure.

