La Fuga, una de las bandas de rock más longevas del panorama nacional –los de Reinosa acumulan más de 20 años sobre los escenarios–, regresa a Murcia para presentar en la Sala REM su noveno disco de estudio, el primero tras cuatro años de parón: Humo y cristales. Su sonido sigue la línea habitual de una formación que no huye de su pasado: rock curtido en mil batallas con letras escritas a modo de terapia tras años de actividad frenética en los que no hubo tiempo para mirarse por dentro. La versión rejuvenecida del clásico tema de Luz Casal y Pancho Varona No me importa nada cierra el disco y describe la actitud inquebrantable de La Fuga.

Humo y cristales vio la luz en una edición especial limitada junto a Mientras brille la luna, doble CD más un DVD en directo en el que se refleja su impresionante trayectoria. Se trata de un concierto grabado en la madrileña Sala La Riviera por Iker Piedrafita, y que cuenta con las colaboraciones de Juankar (Boikot), Adriá (La Pegatina), Kutxi Romero (Marea), Boni (Barricada), Aurora Beltrán, Cifu (Celtas Cortos), Fernando (Reincidentes), Carlos Tarque (M-Clan) y José (Los Calis).

Y ahora, y pese a que todavía pesa la salida del que fue su vocalista, bajista y líder hasta 2009, Raúl Gutiérrez, ´Rulo´, los cántabros, de vuelta a la carretera, han conseguido a base de esfuerzo recuperar su estatus de banda de referencia. Les avala una progresión larga, constante y honesta que les ha llevado de tocar en salas recónditas a congregar a miles de seguidores en los principales escenarios del país; y de los discos autoproducidos a la primera línea del mercado discográfico. Una carrera salpicada de canciones convertidas en himnos, como Por verte sonreír, Maldita, P´aquí p´allá, Lunes de Olvido o Buscando en la basura.