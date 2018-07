María Ritter: "La gastronomía de la Región es una combinación perfecta entre mar y huerta"

Directora general de Comunicación de la Guía Repsol. La Guía Repsol condecora a los mejores restaurantes y cocineros de España y Portugal con sus conocidos ´soles´ como símbolo de la excelencia culinaria y apoyo a la gastronomía en estos dos países. La mayor distinción son tres soles. La región cuenta con un restaurante tres soles, un restaurante dos soles y siete restaurantes que poseen un sol concedido por Repsol.

Desde Madrid tuvo que llegar María Ritter hasta Alicante, donde la recogieron para trasladarse finalmente a Cartagena, «tenía poco tiempo, y pensé que el tren sería la mejor opción», donde los chefs murcianos de los ´Soles Repsol´ la esperaron ayer. Argentina de nacimiento, María Ritter lleva 19 años en España, actualmente es la directora general de la Guía Repsol.

P ¿Qué nos puedes decir de la gastronomía de la Región de Murcia?

R La Región de Murcia tiene algo maravillo, recoge tradición histórica romana, griega y árabe. Todo ello ha sabido volcarse en una cocina moderna que incluye mar, huerta y elaboraciones propias como los salazones y el arroz caldoso. ¡Hay muchísimo talento consolidado en la Región! La radiografía de ´Soles de Repsol´ es muy equilibrada y completa. Esta comunidad tiene un restaurante tres Soles, de sólo 37 en España. Dentro de los Soles Repsol también hay dos mujeres, algo a valorar.

P ¿Crees que hay unas buenas materias primas en la Región?

R Por supuesto, lo que hacen los murcianos con los tomates y los pimientos no lo hace nadie. Los murcianos han sabido innovar con los productos de los que dispone su tierra, ligado a raíces propias. Algo que no se consigue en muchos lugares. La cocina tiene que representar en sus platos de lo que dispone a su alrededor y explotarlo.

P ¿Cuáles son tus restaurantes favoritos de la zona?

R Suelo ir mucho a Cabaña Buenavista, de El Palmar, cuenta con un recetario murciano increíble, es garantía de un buen producto mediterráneo. A El Olivar de Moratalla también. Hace de todo con el aceite de oliva virgen extra, es un lugar muy innovador.

P ¿Qué lugar crees que ocupa la gastronomía en una ciudad tan turística como Cartagena?

R La gastronomía se ha vuelto un motivo de turismo, ahora vamos al sitio porque se come bien, signo de la importancia que ha tomado la gastronomía y en Murcia eso se ve muy claro.

P ¿Crees que se está apostando cada vez más por el emprendimiento gastronómico en la Región?

R Definitivamente sí, de no ser así no existiría tanto potencial ni el nivel gastronómico que tienen los restaurantes murcianos. También se ha notado como cada vez se ha apostado más por el emprendimiento gastronómico. Además, eso se ve cuando un restaurante consigue tres Soles, consigue dos Soles, en chefs que se vuelven internacionales, ahí es donde se aprecia la evolución y el crecimiento. En Murcia se puede comer y beber bien acompañado de maravillosas vistas.

Restaurantes por toda la geografía murciana

Los cocineros de la Guía Repsol 2018 conseguirán tras completarse todas las paradas del circuito que Repsol está haciendo alrededor de España unas chaquetillas especialmente diseñadas para ellos y con una tecnología puntera. El diseñador madrileño Juan Duyos ha sido el encargado de elaborar estas chaquetillas que no son unas chaquetillas cualquiera, sino chaquetillas de diseño. Duyos acudió junto a María Ritter al Centro de Tecnología de Repsol para conseguir un novedoso tejido ignífugo y repelente de manchas. Además, el tejido compuesto por prendas ya usadas, es reciclado y respetuoso con el medio ambiente. Esta chaquetilla ha sido realizada pensando en que los cocineros condecorados puedan lucirla como si de una medalla gastronómica se tratase.

María Ritter señaló durante la entrega de las mismas en Cartagena, que detrás de las chaquetillas se escondía una bonita historia: el diseñador le insistía a María en que la indumentaria, que es un icono culinario, no había sido remodelado a lo largo de su historia, no se ha actualizado el diseño e incluso no se ha adaptado a las líneas femeninas ya que esta indumentaria estaba pensada en su origen para hombres. Por ello, Repsol quiso apostar por la innovación rediseñando las chaquetillas que portan los chefs y entregar esta prenda a su comunidad gastronómica.

Los restaurantes murcianos que recibieron las chaquetillas fueron: Cabaña Buenavista, que se encuentra en el Palmar y que cuenta con la máxima condecoración de la guía, tres soles. También el restaurante El Olivar, situado en Moratalla y que cuenta con dos soles en su poder. Así mismo los restaurantes que este año han conseguido su primer sol, como El Churra, emplazado en la ciudad de Murcia; Alborada, también situado en Murcia; La Seda, enclavado en la pedanía murciana de Santa Cruz; el restaurante Malvasía, que se encuentra en Playa Honda, Restaurante de Loreto, en Jumilla; el Señorío de Barahonda, en la localidad de Yecla y por último el restaurante Venezuela, ubicado en el municipio costero de San Pedro del Pinatar.