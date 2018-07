No te bañes de noche, no bebas en la playa, echa un ojo al niño...

La Comunidad ha puesto en marcha una campaña de información y prevención con recomendaciones para que veraneantes y bañistas disfruten de la playa con seguridad y que se conciencien sobre la importancia de implicarse en la protección del entorno y el respeto al medio ambiente, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Para ello, las consejerías de Salud y de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente han editado 4.000 folletos con consejos para prevenir los efectos nocivos de la radiación solar, evitar golpes de calor o incidencias a la hora del baño o sobre los tipos de medusas que se pueden ver, incluyendo la carabela portuguesa, y cómo actuar en caso de sufrir una picadura o una dermatitis.

Estos folletos, que incluyen direcciones de centros de salud, se distribuirán de manera gratuita en centros públicos de las localidades costeras, como oficinas de turismo o los centros de visitantes de las Salinas de San Pedro del Pinatar y Calblanque.

Los directores generales de Medio Ambiente y Mar Menor, Antonio Luengo, y de Salud Pública y Adicciones, José Carlos Vicente, presentaron ayer esta iniciativa, que se suma a los controles de la calidad de las aguas a través de análisis, muestreos y estudios de monitorización constantes, sobre todo en las aguas del Mar Menor.

Entre las recomendaciones para evitar incidencias en el agua figuran la obligación de vigilar a los menores en todo momento, no consumir alcohol, utilizar chaleco salvavidas en caso de no saber nadar, evitar bañarse de noche o seguir en todo momento las indicaciones de los socorristas y las banderas que indican el estado del agua. En cuanto a la prevención de golpes de calor, se indica la necesidad de mantenerse hidratado, no realizar actividad física en las horas centrales del día, no abusar del alcohol, el café o las bebidas con azúcar o mantener una especialmente vigilancia sobre colectivos especialmente vulnerables como los niños, los ancianos o personas que padecen alguna enfermedad.

Los folletos también incluyen una recopilación con las especies de medusas más frecuentes en las costas de la Región (Aurelia Aurita, Cotylorhiza tuberculata y Rhizostoma pulmo) y una descripción sobre los efectos de la picadura de cada una de ellas e indicaciones sobre cómo actuar en caso de sufrir una picadura.

El texto también recoge información sobre la carabela portuguesa, una falsa medusa poco frecuente en las costas de la Región (aunque este año, por las corrientes, hay más de la cuenta; en Alicante hasta se cerraron playas) pero cuya picadura puede provocar un dolor intenso.