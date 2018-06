Girl power en Vaca Pop

El Vaca Pop de Caravaca entra en la recta final con una sesión de ´girl power´ en la que participan las alicantinas Las Bravas (punk-rock-yeyé de apartamento), y, desde Castellón, la Ruth Baker Band.

Cuando Ruth Baker y The Electric Ones decidieron juntar sus fuerzas en un frente común, solo cabía esperar una cosa: canciones rock-soul potentes con una base rítmica arrolladora, unas guitarras afiladas, y una voz que pone la piel de gallina. En su dilatada historia por separado, cuentan con una larga trayectoria, con formaciones como Los Búhos, Ultima Bala, Skizophonic, The Electric Ones, o Covershop Band, las cuales avalan este nuevo proyecto.

Las influencias de Ruth Baker Band abarcan géneros como soul, blues, rock´n´roll, garaje y glam-rock. Durante su corta andadura han tocado en festivales como el Sixties Rock Weekend, Four On The Road, Tour San Miguel, Festival de Blues de Benicassim o Pro Weekend.

Ruth Baker Band se han hecho con un acrisolado prestigio; el directo es su mejor arma, desplegando todo su pulmón rock mezclado con terciopelo del más elegante soul. En mayo de 2016 sacaban su primer LP , Changing my Way, con el que llegaron a actuar en el escenario Fiber Fib Radio. También han preparado una versión del tema You Let Me Down, del cantante australiano Spencer Jones (Beasts of Bourbon), para un recopilatorio editado por el sello francés Beast Records que será distribuido en Europa, Asia, Australia y Estados unidos.

Con Revelation, Ruth Baker Band no solo nos lanzan un aperitivo de cómo sonará su próximo trabajo de larga duración, sino que aprovechan para recordarnos que el esfuerzo, la constancia y luchar por lo que uno quiere pueden tener su recompensa. Arrancaron su Revelation Tour el 6 de abril en Londres, dentro de la gira The Girls in Action junto a Nadia Sheikh, y aterrizan ahora en la plaza del Arco caravaqueña.